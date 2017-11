Europa le apuesta a la moda sostenible

Por estos días se realiza en Bruselas la cuarta Cumbre de Moda Europea, y una de sus prioridades es lograr que la industria textil sea sostenible. "Preocuparse por el origen de tu ropa y el proceso que hay detrás debería ser tan primordial como lo que comes", dijo hoy Leslie Holden, director del Instituto de Moda de Ámsterdam durante el evento.

Los participantes en esta cumbre esperan que la moda se contagie de la tendencia “bio” o natural de otros sectores como la gastronomía, y que se implementen técnicas más respetuosas con el medio ambiente. Para lograrlo, uno de los puntos clave es la sensibilización del público. Es por eso que la Federación de Moda Europea (EFF, por sus siglas en inglés), que debe lanzarse en septiembre del próximo año con el apoyo de la Unión Europea, quiere convertir el tema ambiental en prioridad.



"Ya no se trata solo de tendencias sino de incluir cambios positivos en esta industria: nadie quiere hacer negocios que sean malos para el medioambiente", explicó Camilla Skjonning, responsable de recursos ecológicos del conglomerado Bestseller, tras dos días de debate en los que se han construido las bases de la federación.



Así mismo, Benjamin d'Ieteren, coordinador de proyectos de Ecodiseño en MAD (plataforma de diseño belga en la que se celebra la cumbre), dijo a Efe que el problema actual viene de un volumen de producción exagerado que no responde a la demanda del cliente sino a “fabricar productos muy muy rápidos y colocarlos inmediatamente en el mercado".



Cada vez más clientes y diseñadores exigen transparencia en la industria de la moda, con herramientas como una base de datos sobre tejidos sostenibles. Esta información sería de gran utilidad para que los grupos de presión y la regulación desde las instituciones lleven a las grandes cadenas del sector a producir de manera más respetuosa con el medioambiente.



Algunos empresarios, como Skjonning, cuya empresa nació en 1975 y en los últimos años ha comenzado a apostar por una producción más ecológica con materias orgánicas y abandonando los pesticidas, defienden la viabilidad y el éxito que supone elegir este modelo de negocio. La conversión para empresas ya asentadas puede parecer arriesgada, pero, según Skjonning, "un negocio sostenible, es un buen negocio", y ahora "cuando hablas de ecologismo, la gente te escucha" agregó.



En Bélgica se han puesto en marcha herramientas para ayudar a todos los agentes de la cadena de creación de moda -consumidor incluido-, a descubrir los procesos de economía circular, como la guía de la organización Flanders DC, "Close the loop", que explica desde la importancia en la elección de la materia prima, hasta la de reciclar y consumir de forma más consciente. Entre las pautas que el usuario puede seguir, se recomienda planear la ropa que se necesita, cuidar las prendas y alquilar o comprar ropa de segunda mano en caso de necesidad.



EFE