Estos son los perfiles de quienes buscan pareja en la web

¿Ha oído hablar de los ‘fantasmas’, los ‘chicaneros’ o quizás de los ‘indecisos’ que deambulan por internet? O, peor aún, ¿los ha visto o ha sido víctima de ellos?



Si su respuesta es afirmativa, usted probablemente forma parte del cada vez más numeroso grupo de personas que han decidido concentrar su búsqueda de pareja casi que exclusivamente en sitios de internet, como Match.com y Okcupid, o aplicaciones móviles como Tinder y Happn, creadas para facilitar esos encuentros.

Precisamente, uno de esos sitios de citas, llamado Plenty of Fish, que acredita más de 88 millones de usuarios en el mundo y tiene operación en países como España y México (aunque no en Colombia), realizó una encuesta entre 2.000 de sus abonados para identificar los perfiles y tendencias de moda en el mundo de las relaciones en línea en lo que queda del 2018.



De ese sondeo aparecieron los perfiles antes mencionados. Se trata de términos como flexting, cricketing, ghosting y serendipidating, que se han popularizado en países como Estados Unidos, en donde por lo menos 49 millones de personas usan alguna de las 7.500 plataformas o aplicaciones para encontrar pareja que se estima existen en el mundo.



Estas tendencias son un reflejo de lo que pasa en el mundo de las relaciones en general y, gracias a las posibilidades de medición que ofrece el mundo digital, ahora pueden ser detectadas, caracterizadas y socializadas.



Así lo explica Mauricio Jaramillo Marín, consultor en redes sociales y director del medio Impacto TIC, quien agrega que si bien en Colombia y Latinoamérica no tenemos niveles de penetración tan altos como en Estados Unidos, Europa y Japón, “el crecimiento del número de personas interesadas en las citas virtuales y las relaciones que se entablan de ese modo es evidente y sostenido (...)”.



La aparición de estos perfiles y de cifras como las del portal The Knot, que señalan que el 2017 se consolidó como el año de más alto crecimiento del negocio de las citas virtuales, hablan de una realidad y una industria de 3.000 millones de dólares en el mundo y que tiene a los hombres como sus principales usuarios.

Pasa en las redes y pasa en la vida

Atrás han quedado los años en los que esos servicios eran consultados mayoritariamente por divorciados o personas mayores de 40 años para quienes el mercado sentimental comenzaba a complicarse. Hoy en día, el tema es asunto de todos: desde un universitario de 20 años, pasando por una publicista de 34 años, hasta un hombre de negocios de 60.



Todos ellos son jugadores válidos, interesantes y con potencial de ser exitosos (sea cual sea su interés) en el mundo virtual. “El éxito se debe a que muchos usuarios sienten que así se pueden ahorrar pasos previos y cortejos ineficientes”, dice el también consultor en comunicación digital Víctor Solano Franco.



Advierte, sin embargo, que “el anonimato que ofrecen este tipo de plataformas puede llevar a cosas como la creación de perfiles tipo alter ego en los que la visualización de sí mismo es idealizada con el fin de ‘venderse’ mejor; o que los usuarios no sean claros al exponer en sus perfiles qué tipo de relación buscan (...)”.



Jaramillo Marín agrega que “las posibilidades o alternativas que ofrecen estas plataformas son inmensas porque permiten perfilar a la persona señalando, por ejemplo, que sea alta, que le guste bailar, que tenga buen sentido del humor, que viaje, etc. Eso hará que en un futuro no muy lejano, con la combinación de big data e inteligencia artificial en la que ya trabajan algunas empresas, se logren sugerencias casi perfectas”.



Sea como sea, los dos expertos coinciden en que la tecnología no debe ser calificada de buena o mala y es el uso que se hace de ella el que puede ser juzgado. También llaman la atención sobre el hecho de que no debe hacerse diferenciación entre mundo virtual y mundo real, pues lo que se hace en el primero definitivamente tendrá consecuencias en el segundo.

Identifíquelos para que no lo sorprendan

* Ghosts (o fantasmas), como personajes y del ghosting, tendencia en la que dos personas entablan una relación virtual de amistad o romance que avanza rápidamente, como es normal en estos casos, hasta que una de las dos desaparece sin dejar rastro ni explicación.



Esta tiene una segunda parte, conocida como ghostbuster, que se refiere a las personas que habiendo sido abandonadas por uno de esos ‘fantasmas’ sigue escribiéndole y pretendiendo reactivar la relación.



* Flexter o flexting, que podría ser equiparado con la palabra ‘chicanear’ y se refiere a esa situación en la cual una de las dos personas que están en la relación virtual llena su perfil y sus redes de fotos y mensajes que destacan su maravilloso estilo de vida, que por lo general es falso y creado solamente para impresionar al otro. Un 63 por ciento de las mujeres y 38 por ciento de los hombres entrevistados señalaron haber padecido un personaje de este estilo.



* El cricket o cricketing podría traducirse como “con las manos en el bolsillo” o “en espera”, y se refiere a esas personas que habiendo iniciado una relación con otra, en la que se hablan con frecuencia y hasta se han encontrado, empiezan a dejar los mensajes de WhatsApp de la otra persona como ‘vistos’ (dos chulitos en azul) y optan por no responderlos prontamente. El 67 por ciento de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de esa práctica.



* Serendipidating podría ser equiparada con el conocido ‘arrocito en bajo’ del que coloquialmente se habla en Colombia. Se trata de mantener una relación virtual con alguien a quien ocasionalmente se le chatea, se le manda una foto, se le dan likes, a sabiendas de que no hay un interés real por esa persona y se está a la espera de que aparezca alguien que nos guste más.



TATIANA MUNÉVAR

Para EL TIEMPO