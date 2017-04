Amalia Low: una niña grande

Dos cosas marcaron el destino de Amalia Low (Japón, 1965) para que se convirtiera en una de las escritoras de libros infantiles más exitosas de Colombia: los cómics y el helado. Su papá, el exministro de Justicia Enrique Low Murtra (1939-1991), le compraba ambos cada domingo cuando era niña.

"¡Me perdí para siempre entre las páginas!", ríe. Ni con eso dejó de lado el piano, que también la acompañó desde pequeña (de hecho, es pianista de profesión); ni la pintura, con la que, durante su adolescencia y adultez, hizo el duelo por el asesinato de su padre.



“Con todo ese dolor, hacía pinturas de muertos, con sangre, árboles que gritaban...”, cuenta ella. “En ese proceso, poco a poco empezaron a surgir animalitos. En una parte no verbal, hubo una transformación en mí a través de la pintura”.



Amalia Low lleva ocho libros (escribe e ilustra) publicados con Ediciones B (entre ellos Las lágrimas del cocodrilo, El flamenco calvo y El rinoceronte peludo), de los cuales ha vendido más de 20.000 copias. En la Feria del Libro de Bogotá presentará Tito y Pepita y el Intruso, segunda parte de su exitoso Tito y Pepita, la historia de dos hámsters que se dedican poemas ofensivos hasta que se hacen amigos.



Sus libros tienen personajes esencialmente buenos, como 'el intruso' de la segunda parte de Tito y Pepita. ¿Cómo define la bondad?

Es una de las cualidades más hermosas del humano. No se trata ni siquiera de ponerse en los zapatos del otro, sino de ver a ese otro como parte de uno mismo. No es una agenda moral; es una energía. La clave para una sociedad pacífica.



¿Los niños son buenos por naturaleza?



Estoy convencida de ello. Creo en la bondad intrínseca del hombre.



¿Se lleva bien con ellos?

Yo soy una niña. Ser un niño es no creerse el mundo de los adultos. Es disfrutar las cosas sin ponerle ningún juicio; es jugar y divertirse.



¿Qué tan 'infantiles' son los libros que publica?

La idea es que el adulto que está leyendo también se transforme a través de la lectura. Lo que creo que ha gustado de mis libros es que hacen un llamado a la emoción del dolor, de estar agradecido, de sentirse perdido… Trato de mostrar que la vulnerabilidad de uno lo lleva a descubrir las riquezas del planeta y, especialmente, las riquezas de quien es diferente. Espero que lo que publico sean herramientas para entender que hay que posicionarse en el dolor para entender el mundo.

