Poderosa Sofia

Lo que sueña, se le cumple. Sofia Carson parece rodeada de un halo mágico. Desde que tenía tres años supo que quería ser actriz, bailarina y cantante, y hoy no puede creer que esté a días del lanzamiento de su primera producción discográfica bajo la tutela de gigantes como Stargate (equipo de producción noruego responsable de éxitos de Rihanna, Michael Jackson, Beyoncé y Coldplay), Alan Walker y Jason Evigan (que han hecho lo propio con Madonna y Nick Jonas) y los escritores Julia Michaels y Justin Tranter, que firmaron el más reciente álbum de Justin Bieber y de Selena Gomez.



Nacida en Fort Lauderdale (Florida), hija de la exreina del Carnaval de Barranquilla Laura Char Carson y de José F. Daccarett, ambos dedicados a los negocios de finca raíz, Sofia protagoniza una carrera en franco ascenso. Apenas tiene 23 años. Y es imparable.



En el 2016, además de lanzar su primer sencillo, Love Is the Name, fue nominada a los Teen Choice Awards en la categoría Music: Next Big Thing, y protagonizó dos películas para Disney Channel, A Cinderella Story: If the Shoe Fits y Adventures in Babysitting. Además, actuó en Tini: El gran cambio de Violetta, su primer trabajo en español.



Ella, la estrella más prometedora de Disney, participó en la celebración de los 60 años de la factoría y al lado de su CEO, Bob Iger, presentó el programa de apertura del nuevo Disneyland en Shanghái. El próximo junio se estrenará en Disney Channel la segunda parte de Disney's Descendants: Descendants 2, en la que volverá a ser Evie, la hija de la Reina Malvada, personaje con el que espera volver a convertirse en un fenómeno de la televisión por cable en Estados Unidos.



Para Sofia, estudiante de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la La Universidad de California en Los Ángeles, (Ucla), el camino hacia el éxito es una invencible combinación de sueños, educación y trabajo. "Soñaba que uno de los directores más famosos y exitosos del mundo me dirigiera en un ambiente que mezclara lo clásico con lo contemporáneo, y se hizo realidad”, cuenta sobre el rodaje del video de su nuevo sencillo Back to Beautiful, que finalmente estuvo a cargo del británico Emil Nava. Tal como lo había soñado.



No es la primera vez que le pasa. Y vienen a su mente todas las horas que pasó viendo en Disney Channel todas las versiones de High School Musical, dirigidas por Kenny Ortega, o viendo las versiones anteriores de A Cinderella Story con Selena Gomez y Hilary Duff, o soñando con estar en un estudio trabajando con las personalidades más importantes del mundo de la música. "Hoy puedo decir con satisfacción que Kenny dirigió dos de mis películas, que soy la nueva Cinderella y que los escritores y productores más famosos de la industria están trabajando conmigo”, dice desde Los Ángeles, California.



Ese éxito comenzó a cosecharse desde muy temprano. A los tres años tomó clases de baile en In Motion Dance Academy, una de las academias más prestigiosas del sur de la Florida. Por 17 años se entrenó en ballet, pointe, jazz, hip hop, flamenco, danza moderna, contemporánea, tap y teatro musical. Y cuando tenía 7 años fue aceptada en el University of Miami’s Musical Theatre Summer Intensive. Allí, además de tomar clases de baile y canto participó en musicales durante el verano. Su pasión por el baile la ha llevado a concursar en competencias nacionales como Star Power, Onstage y Hall of Fame, donde ganó premios.



A los 11 años empezó a escribir canciones. Y como no le da espacio a la improvisación, hace 10 años empezó a prepararse en el canto con una cantante de ópera. Hablamos con ella en un breve receso de su agitada rutina.

¿Qué ha sido lo más difícil para su ingreso en el competitivo mercado del entretenimiento estadounidense?

Como en cualquier carrera, esta también requiere mucho trabajo y sacrificio. La lección más grande que he aprendido es que todo empieza con un sueño. Todos tenemos que soñar, después tenemos que tener el coraje para seguir nuestros sueños y luego tenemos que trabajar muchísimo para que se hagan realidad. Para sostenerse, aunque apenas estoy empezando, creo que el secreto está en nunca perder la esencia, nunca perder los valores y mantener a la familia cerca.



Habrá oído hablar de la 'maldición de Disney'; estrellas de esa casa que protagonizan escándalos que casi acaban con su carrera. Britney Spears, Christina Aguilera y Lindsay Lohan son ejemplos de ello. ¿A qué lo atribuye?

Hace poco miraba un video de las estrellas que han trabajado en Disney y son muchas más de las que te imaginas que no tienen una vida de escándalos: como las ganadoras del Óscar Brie Larson y Anne Hathaway, el nominado al Óscar Ryan Gosling y el ganador de varios Grammy Justin Timberlake, entre otros. Yo diría que, en general, el medio artístico es muy difícil; toca estar muy enfocado para no perder el norte, y si a eso le sumas que muchas estrellas empezaron sus carreras desde muy pequeñas frente a las cámaras, eso es todavía más complicado. Y ahora con las redes sociales la exposición es permanente, no hay límites entre la vida privada y la pública… Por eso no hay que perder la esencia y contar con el respaldo de tu familia.



¿Qué no estaría dispuesta a hacer en televisión o cine?

Cuando llega la hora de escoger proyectos y cantar canciones, para mí es importantísimo que representen exactamente a una girl power. Siento que es mi deber. Desde muy pequeña, siempre he admirado a mi mamá, Laura Char Carson, y a mi hermana Pau. Son mujeres fuertes, la perfecta representación del girl power. ¡Ellas son mis ejemplos a seguir en todo lo que hago en mi vida! Mis personajes captan perfectamente ese concepto: Evie, de Descendants, descubrió un mundo más allá de la obsesión por la belleza; Lola, de Babysitting, demostró el valor de la responsabilidad, y Tessa, de A Cinderella Story, se dio cuenta de que no necesitaba príncipe azul para realizar sus sueños.

Sofia Carson Sofia Carson 'Back To Beautiful' es una canción que le rinde homenaje a la belleza interior.



¿Por qué su mamá y su hermana son la perfecta representación del girl power?

Ellas y mi abuela son mujeres increíblemente fuertes y poseen los corazones más grandes que he tenido la bendición de conocer. Para mí, eso es el epítome del girl power: ser valiente, ser unstoppable (imparable), pero con un corazón generoso. Mi mamá es irrepetible. Es mi brújula, ha sido la guía y directora de mi carrera. Me siento inmensamente agradecida porque tengo la bendición de trabajar con su protección y aprender de su gracia y sabiduría cada día.



¿Cuál ha sido el momento más difícil en ese camino ascendente? ¿Y cómo lo superó?

Esta carrera está llena de muchos 'no', llena de puertas cerradas, de audiciones tras audiciones sin respuesta, de años de escribir canciones que nadie quiso escuchar. Pero lo más importante es sentir que detrás de cada puerta cerrada está la posibilidad de una puerta abierta. Nunca nos podemos rendir, nunca podemos dejar de trabajar...



Hablemos de sus nuevos proyectos...

Acabo de lanzar mi segundo sencillo, Back To Beautiful, producido por Stargate y Alan Walker, un DJ de Noruega cuyo último sencillo fue platino en diez países y ganador del Grammy. El video musical de la canción fue dirigido por el británico Emil Nava, cuyos videos musicales tienen más de un billón de visitas en YouTube y quien ha trabajado con Rihanna, Calvin Harris y Ed Sheeran.



¿Cuál será su participación en 'Descendants 2'?

Retomo mi papel de Evie, la hija de la Reina Malvada. Pueden esperar una historia hermosa, unos números musicales asombrosos y un sound track increíble. Amo el personaje de Evie, su historia, y todo lo que representa y, siguiendo con lo que contaba antes, es una historia de girl power. Este personaje me cambió la vida y me siento muy honrada de poder seguir contando su historia.



¿Qué destacaría de 'Back To Beautiful'?

En el momento que escuché la canción por primera vez, me enamoré de ella. La melodía me capturó, la producción me fascinó, pero el mensaje fue lo que más me impactó: la canción trata de devolvernos a la belleza que todos llevamos por dentro. Define la belleza no como un estado físico, sino como un estado interior, donde el amor propio y la compasión son lo más importante. Nos recuerda que debemos querernos tal y como somos y nos motiva a ser bellos dentro de nuestros corazones, ante todo.

En su trabajo, ¿qué mujeres la inspiran?

Adele, Lady Gaga y Taylor Swift. Ellas no solo son grandes artistas que con sus canciones y sus letras mueven las almas del mundo, sino que además son ejemplos de girl power: inteligentes, tenaces, valientes y sus canciones cuentan historias que estimulan positivamente a sus seguidores.



Algunas mujeres dedican su energía al crecimiento profesional y relegan el amor. ¿Por qué cree que esto ocurre? ¿Usted le saca tiempo al amor en pareja?

Vivo mil por ciento dedicada a mi carrera. Podría decir que mi carrera es mi primer amor y creo que será así para siempre.



¿Cuando escucha su nombre mencionado por otros, en qué es lo primero que piensa?

Es una sensación muy especial, casi irreal. Siento un agradecimiento impresionante. Pienso en la mujer que desde pequeña supo que quería dedicarse a hacer sus sueños realidad, la niña que soñaba con algún día cantar en grandes escenarios alrededor del mundo, trabajar en películas con grandes directores y contar historias a través de su música.



¿Cuál es el fuerte de Sofia Carson para que sea apetecida en este mercado?

Para mí es un honor que compañías como Disney, Warner, Hollywood Records y Republic Records (Universal) hayan confiado en mí. Es difícil dar una respuesta precisa a la pregunta, pero yo creo que va más allá del talento y tiene que ver mucho con mi responsabilidad. Soy muy profesional en lo que hago y siempre doy más de lo que tengo. La perfección no existe, pero pongo todo mi esfuerzo en alcanzarla.

¿A las jóvenes que quieren hacer carrera en este medio qué les recomendaría?

Que nunca dejen de soñar, pero también les diría que nunca dejen de estudiar. No hay nada más poderoso que una niña o una jovencita con un sueño y una educación; es una combinación poderosa que puede cambiar el mundo.



