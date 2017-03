El enigma Jackie

Natalie Portman (Jerusalén, 1981) entendía bien la responsabilidad de interpretar a un personaje icónico como Jacqueline Bouvier Kennedy, esposa del presidente John F. Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas). Para enfrentar ese reto la actriz leyó una veintena de libros y vio cuanto pudo del material fílmico que existe sobre la célebre familia. A las órdenes del director chileno Pablo Larraín (en la que supuso su primera aventura en lengua inglesa), Portman hurgó en la faceta más compleja de Jackie en la cinta que lleva el mismo nombre y que le valió una nueva nominación al Óscar en la categoría de mejor actriz principal. En Colombia, el filme se estrena este jueves 9 de marzo.

Portman no ganó, pero puede decir con orgullo que guarda una estatuilla en su casa, la que le valió su interpretación de una bailarina de ballet atormentada en Black Swan en el 2011. Desde antes de ese galardón, Natalie Portman ya era una actriz reconocida: la vimos debutar a los 12 años enamorada de un asesino en The Professional, bajo la dirección de Luc Besson; la vimos en Closer junto a Jude Law, Clive Owen y Julia Roberts en el 2004, y en otras cintas como V de Vendetta y La guerra de las galaxias. Su nueva producción pendiente de estreno es Song to Song, el regreso a lo grande del maestro Terrence Malick, con un reparto de lujo: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara y Christian Bale.

Muchos piensan que era superficial, cuando en realidad fue una mujer muy compleja FACEBOOK

TWITTER



Psicóloga de la Universidad de Harvard, Natalie Portman es dueña de una belleza natural. Cuando hablamos, está a la espera del nacimiento de su segundo hijo, fruto de su relación con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, a quien conoció durante el rodaje de Black Swan. En esta producción, Portman se embarca en la intimidad de una de las mujeres más enigmáticas de la escena pública estadounidense. El filme de Larraín se enfoca en los días que le siguen al asesinato de John F. Kennedy en 1963, desde la perspectiva de su viuda. El chileno narra la forma en la que Jackie Kennedy tuvo que lidiar con el nombramiento de Lyndon B. Johnson como presidente; el momento en el que tuvo que explicar a sus hijos la muerte del padre, el funeral y su salida de la Casa Blanca. Si bien no es una película biópica, ella sabe mostrar la ansiedad, la angustia y la ira de una mujer devastada.



Jackie Kennedy fue una mujer rodeada de mucho poder…

En la película hay una mirada específica de la forma de ver el mundo para ella. Hay una frase que se refiere a que hay dos tipos de personas y dos tipos de poderes. Y no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero mostrar ese aspecto de su vida fue importante para nosotros.

Imágenes de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Dirige Pablo Larraín. Foto: Stephanie Brancu Imágenes de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Dirige Pablo Larraín. Foto: Stephanie Brancu Imágenes de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Dirige Pablo Larraín. Foto: Stephanie Brancu Imágenes de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Dirige Pablo Larraín. Foto: Stephanie Brancu Imágenes de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Dirige Pablo Larraín. Foto: Stephanie Brancu



¿Tuvo libertad interpretativa?

Este personaje es una versión con elementos ficticios. Nadie sabe exactamente cómo era Jackie a puerta cerrada con su familia, en su intimidad. Hay muchas cosas que imaginamos, pero también muchas que son exactas. Igual hay piezas que se perdieron, y eso nos dio pie para imaginar lo que ella pudo haber dicho en ciertos momentos.



¿Siente que la sensibilidad de Larraín como director pudo cambiar la percepción del personaje para usted?

Claro. Pienso que debido a que es un director chileno, él no tenía en su cabeza esa mitología que existe sobre Jacqueline Kennedy Onassis ni sobre la familia Kennedy como la tenemos en los Estados Unidos; esa actitud casi de reverencia. Y eso me parece crucial para poder mostrar a una mujer que tiene virtudes y defectos, en lugar de tratarla casi como si se tratara de una familia de la realeza a la que hay que proteger.



¿Qué descubrió en la investigación que hizo sobre Jackie para interpretarla?

Fueron varios los libros que leí sobre ella. Como unos veinte, sin exagerar. Y vi cuanto video existe de los Kennedy y de Jacqueline. Muchos piensan que era superficial, cuando en realidad fue una mujer muy compleja.



En la cinta Jackie dice no querer casarse con un presidente. ¿Cree que lo dijo en serio?

Creo que más bien eso representa su humor inteligente y negro. Y eso hacía que la gente quisiera tenerla en su mesa cuando había una cena. Pienso que en su personalidad pública era muy políticamente correcta, pero a puerta cerrada podía ser más oscura y mostrar su humor.



Su carrera comenzó desde la niñez. ¿Qué la motivó a seguir ese sueño?

Siempre me gustó bailar y actuar. Y cuando llegamos a Nueva York muchos compañeros de la escuela iban a audiciones, por lo que le supliqué a mi mamá que me llevara.



¿Cuáles son los personajes que prefiere interpretar?

Los papeles que me dejen impactada por su complejidad psicológica, que tengan algo oscuro en ellos, en sus relaciones consigo mismos y con los demás.

¿Cómo ha sido hasta ahora su vida como madre de familia?

Es maravillosa. Viene mi segundo bebé en camino y no podemos estar más felices. Vivimos un tiempo en París, pero con Benjamin (Millepied, su esposo) decidimos que era lo mejor para nuestras carreras y para nuestros hijos vivir en Estados Unidos. Extrañaba estar cerca de mis amigos y mi familia.



¿Y está al tanto del clima político en Estados Unidos?

Es algo que no deja de preocuparnos como ciudadanos, pero hay que ver la parte positiva y es que la gente está muy consciente de pelear por sus derechos como no había visto en mucho tiempo. Eso hace que el gobierno se dé cuenta de que no puede tomar decisiones arbitrarias. Lo que aprendí interpretando a Jackie Kennedy es el nivel de progreso en libertades civiles que John F. Kennedy logró cuando estuvo en el poder hace más de cincuenta años, algo que parece estar yendo en retroceso. Hay que estar vigilantes siempre y en todo sentido con el gobierno.



MARIO AMAYA

PARA CARRUSEL