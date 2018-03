Juana Acosta: sus secretos para ser una diva del cine español

Dice la actriz Juana Acosta (Cali, 1976) que hay en ella un “impulso animal” que la mueve a nunca conformarse, a salirse siempre de sus zonas de confort. Un instinto animal, a la vista de su exitosa carrera, que la ha llevado a lanzarse al vacío. Ella apostó… Y ganó. Al menos, de momento.

El día que recibe el correo electrónico con las preguntas de esta entrevista, Acosta acaba de obtener el premio Fotogramas de Plata (que concede la revista española Fotogramas) como mejor actriz por su papel en Perfectos desconocidos, un reconocimiento que hacen los propios lectores de esa publicación y que confirma el cariño y respeto del público.



Hace mucho que Juana forma parte del paisaje artístico español. Allí se radicó hace 18 años. Llegó buscando la manera de no dejarse arrastrar por una fama que la había asaltado de repente, en los años 90, cuando por cuestiones del azar se convirtió en una joven estrella en Colombia tras ejercer como presentadora en el programa Panorama y después por su papel en la telenovela Mascarada. Durante un tiempo estudió en Madrid y regresó al país cuando, ha contado ella, "se le acabó la plata". Aquí hizo otras novelas más y en el 2000, convencida, ahora sí, de que quería dedicarse a actuar volvió a la capital española para ponerse bajo la tutela del maestro de la actuación Juan Carlos Corazza.



Todo fue encajando para que se instalara definitivamente allí: conoció al que sería su compañero de vida, el también actor Ernesto Alterio, tuvo a su hija Lola y las puertas se le abrieron de par en par cuando decidió estudiar el acento español e incorporarlo a su día a día.



Así llegaron sus primeros papeles como española en la televisión (viéndola actuar nadie dudaría que nació allí), el cine y un personaje que supuso su salto definitivo: Mónica en Crematorio, emitida por Canal + y la Sexta en el 2011 y que los críticos consideran una de las mejores series españolas de la historia. En el 2012, ese papel le dio a Juana el premio de la Unión de Actores como mejor actriz secundaria.



A partir de ese momento, lo suyo ha sido un no parar. La lista de series y películas es extensa, tanto en España como fuera de sus fronteras. Incluso ha rodado en Francia (en francés). Si uno revisa su historia se encuentra con frases como que el 2014 fue el gran año de Juana. Pero también el 2015, y el 2016… ¡y el 2017!



Es un momento dulce que ella recibe convencida de que es el justo premio a lo que lleva sembrando tantos años. Porque ella no cree en los atajos: "Soy muy trabajadora, solo confío en el trabajo hecho con corazón y con compromiso", dice. ¿El próximo paso? Hollywood: el año pasado rodó Imprisoned, al lado de Laurence Fishburne y Juan Pablo Raba. "Nunca he pensado si estoy en la cumbre. Espero que no, porque todavía me queda trabajar con muchos directores que admiro, en muchos países ¡y en muchos idiomas!"

Juana Acosta es una de las actrices más cotizadas de España. Tiene pendiente de estreno 'Jefe', de Sergio Barrejón; 'Ola de crímenes', de Gracia Querejeta, e 'Imprisoned', de Paul Kampf. Foto: Félix Valiente

Acaba de recibir el premio Fotogramas de plata como mejor actriz por 'Perfectos desconocidos', a las órdenes de Álex de la Iglesia. Su carrera no podía ir mejor. ¿Qué significa este reconocimiento?

Un premio siempre es un estímulo para continuar creyendo, un empujón para seguir confiando; me dio una inmensa alegría recibir el Fotogramas de plata porque es el público quien vota para la revista más importante de cine en España, la revista que llevo comprando desde que llegué aquí cada mes desde hace 18 años. Pero el gran regalo con Perfectos desconocidos han sido los 3 millones de espectadores que la han visto y la respuesta de un público entregado a una historia actual con la que muchos se sienten identificados.



Ha contado que llegó a Madrid buscando cierto anonimato y conectar con su esencia. ¿Ha vuelto a sentir esa necesidad?​

Cuando llegué a España mi momento vital era muy diferente al de ahora. En esa época tenía una necesidad enorme de volver a empezar y hacerlo de otra manera. El éxito en Colombia me llegó muy temprano y me sacudió fuerte. Mi idea en España era ser más dueña de mis decisiones y no dejarme arrastrar por la inercia de tantos asuntos externos. Quise rediseñar mi vida y mi carrera, estudié en la escuela de Juan Carlos Corazza y a partir de ahí comprendí de otra manera el trabajo. Ahora, cuando llega el reconocimiento mi cabeza está mucho mejor amueblada y mi relación con la profesión es otra.



Poco antes de su debut en la televisión colombiana había fallecido su padre de forma violenta en Cali. Fue una mezcla de explosiones muy fuerte…​

Lo fue.



¿Siente que ya puede hablar abiertamente de lo que ocurrió?

Sobre la muerte de mi padre solo hablo con mi entorno más íntimo

.

Eso marcó un antes y un después en su vida y la hizo sentir cierto rechazo por Colombia. ¿Cuándo cambió su percepción del país?​

No sentí rechazo por Colombia, pero sí reconozco que me fui herida, fui víctima de la violencia como tanta gente que conozco. Hice un trabajo de perdonar y de reconciliarme para poder tener una relación sana con mi país.​

"Hice un trabajo de perdonar y de reconciliarme para poder tener una relación sana con mi país", dice Juana Acosta. Foto: Félix Valiente

Y su relación con la muerte, ¿cómo es?

Tengo una relación con la muerte delicada, la tengo muy vinculada a la violencia.



¿Qué recuerdos tiene de su padre?

Mi padre era un ser extraordinario, un hombre con un carisma brutal y una generosidad enorme, no solo material sino con el afecto. Un ser de luz que iluminaba a todos los que lo rodeaban. Alvarito Acosta siempre será recordado como uno de los hombres más bellos (por dentro y por fuera) de Cali.



¿Qué le heredó?

Físicamente me parezco bastante a mi padre y creo que heredé su don de gentes.



¿Y de su madre?

De mi madre heredé su enorme capacidad, su energía positiva, su ímpetu, su berraquera.



Hay ocasiones en la vida en las que uno hace revisión de su pasado familiar. Limpia lo malo y se queda con lo bueno. ¿Cómo ha sido su caso?

En mi caso lo malo, así como lo bueno, se ha convertido en mi material humano de trabajo. Como dijo Carrie Fisher: ‘Toma tu corazón roto y conviértelo en arte’.



Usted es una española más, pero también conserva sus raíces colombianas. ¿Ha pasado por ese sentimiento tan común en los inmigrantes de no sentirse ni de aquí ni de allá, como en una especie de limbo?

Totalmente. Ese desarraigo es algo que permanece aunque encuentres tu sitio. Yo estoy sumamente integrada y adoro vivir en este país, pero muchas veces me pregunto qué habría sido de mí si me hubiera quedado en Colombia, muchas veces siento que ya no pertenezco allá y que nunca perteneceré del todo aquí. Es muy difícil de explicar.



¿Cree que de alguna manera cultiva cierto aire de misterio y de 'femme fatale'? Lo digo por los papeles que suele interpretar...

No lo sé, lo que desprendemos viene de lugares tan inconscientes y profundos que es imposible saberlo.



¿Diría que es una de esas mujeres con carácter que resultan intimidantes?

Intimidamos a quien se deja intimidar.



Costó mucho que las mujeres alzaran la voz para reclamar sus derechos. La etapa que estamos viviendo, sobre todo en la industria del cine, es histórica. Usted, que está dentro, ¿cómo lo ve?

Me parece importantísimo que por fin las mujeres perdamos el miedo a hablar, que se destapen los abusos, la violencia machista. Simplemente queremos algo tan básico como igualdad de derechos.

Juana Acosta en 'Perfectos desconocidos', del director Álex de la Iglesia. La colombiana recibió el premio Fotogramas de plata como mejor actriz por su papel en esta película. Foto: Cortesía

¿Qué aplaude del movimiento #MeToo? ¿Qué le cuestiona?

Estoy a favor del movimiento así como también entiendo y respeto el manifiesto de las actrices francesas que lo atacan apuntando hacia cierto puritanismo sexual que tampoco es sano. Es fundamental que por fin hablemos de esto, que lo combatamos. Pero la línea es muy delicada y tampoco se trata de satanizar a los hombres. Me alegra que la industria del cine abriera una brecha, pero el abuso está presente en todos los ámbitos de poder.



¿Alguna vez se ha sentido agredida como mujer dentro del ámbito en el que se desempeña?

Nunca en 22 años que llevo trabajando me he visto en una situación así, afortunadamente.



¿Ha tenido que pelear por la igualdad salarial?

Es ahora que estamos peleando por ello; me parece sumamente injusto que los hombres ganen más que las mujeres.



Alguna vez dijo que le temía un poco a la vejez, pero que recibe el paso del tiempo con ilusión. ¿Cómo se ve la vida a los 41?

¡Estoy feliz! No volvería ni a los 20 ni a los 30. Me siento mucho más plena, más segura de mí misma. Muchas amigas me decían que esta década es la mejor de todas y sinceramente lo estoy comprobando. Me siento muy bien físicamente, y profesionalmente los personajes que me ofrecen son más contundentes y complejos. Vivo mucho más dueña de mi vida y de mis decisiones.



Acaba de abrir las puertas del cine de Hollywood, ¿qué expectativas tiene?

Que esto sea el comienzo de una gran aventura abriéndome paso en un nuevo mercado, que me permita seguir trabajando en inglés con compañeros tan increíbles como Juan Pablo Raba y Laurence Fishburne.​

Asuntos de belleza y estilo

Juana Acosta no solo es una de las actrices más cotizadas y reconocidas de España, sino que es habitual en el top de las mejor vestidas del cine. No hay alfombra roja en la que no brille. Las revistas femeninas se la pelean. ¿Cómo no? Estamos ante un ícono de la moda.

Juana Acosta figura siempre en el top de las actrices mejor vestidas de España. Aquí, en la alfombra roja de la edición 30 de los Premios Goya, en el 2016. Fue una de las reinas de la noche. Foto: Getty Images 'Todas las mujeres de mi familia tienen pelazo. Para mí, es un regalo, pues puedo jugar mucho con cambios de look para los personajes'. Foto: Getty Images

¿Por qué decidió convertirse en ícono de la moda en España?

No siento que sea algo que se decida. Cuando empecé a enfrentarme a promociones y estrenos de mis proyectos y a las alfombras rojas, me fui interesando por la moda y aprendí a disfrutar de ello.



¿Alguna vez sintió que no acertó con el vestuario de la alfombra roja?

Muchas veces, pero también es divertido descubrirme y reinventarme. La moda es juego, y yo la vivo como tal.



¿Qué diseñadores le gustan?

Tengo muchos. En España, Juan Vidal, María Escoté y Juanjo Oliva. Fuera, Karl Lagerfeld. Y en Colombia, para mí, la reina es Johanna Ortiz.



La reina Letizia alabó su cabello. ¿Cuál es su secreto?

Tengo una herencia familiar espectacular. Todas las mujeres de mi familia tienen pelazo. Para mí, es un regalo, pues puedo jugar mucho con cambios de look para los personajes.



¿Cómo se cuida la piel?

Limpiándola religiosamente cada noche, hidratándola y tomando mucha agua. Voy regularmente al centro de belleza de Felicidad Carrera en Madrid. Allí me hago tratamientos no invasivos que aporten luminosidad a mi piel.



TATIANA ESCÁRRAGA

Editora de Revista CARRUSEL

IG @Tatianaes74