Elisa Estévez, la jóven ganadora del Premio de Novela Jóvenes Talentos

A simple vista recuerda a un pájaro descubriendo su entorno: tímida, tranquila, esperando algo. Es inusual: tiene 17 años y vive entre bibliotecas de griego, hebreo y esperanto.

Con paciencia y trabajo fue como la bogotana Elisa Estévez Chacín logró ser galardonada con el Premio de Novela Jóvenes Talentos de la Librería Nacional y Editorial Planeta, un gigante de la industria que, para la convocatoria, recibió más de 100 novelas de colombianos menores de 19 años. Su libro, Atala y Elisa, fue elegido por un jurado que destacó “la gracia con la que trata temas como la sexualidad, la amistad, la relación con los padres y la relación con el arte”, según el dictamen. El texto será publicado en noviembre. Hablamos con Elisa sobre su entrada al mundo de la escritura.



Muchos sueñan con publicar un libro, pero lo dejan pasar. ¿Cómo fue su caso?



No estoy muy segura. Solo empecé a escribir en enero de este año; el libro siguió creciendo, hasta que seis meses después lo envié a la editorial. Es una novela muy simple, la verdad: se trata de la vida de una persona muy parecida a mí, Atala, quien empieza a tener sueños y a entablar en ellos una amistad con un hombre que se llama Raúl Gómez Jattin, como el poeta cartagenero.



Me dedico a las artes visuales, y Atala es artista también, y tiene preguntas sobre la libertad en el arte: si quiere ser contratada como ilustradora, por ejemplo, o si quiere seguir una línea más autónoma...



Estos premios implican mucho movimiento: entrevistas, a veces giras... ¿Cómo lo ha vivido?



Recibir el premio fue de los momentos más felices de mi vida, pero después me dio un poco de miedo. No sentía que la novela estuviera lista para que la leyeran tantas personas. Ahora estoy más tranquila porque esta es una oportunidad para seguir escribiendo.



¿Cuál es su mayor esperanza frente a esa posible carrera?



Seguir haciendo lo que hago como lo hago. Tengo muchas dudas sobre si esto me genere la necesidad de hacer algo con el solo propósito de vender, porque eso nunca me ha llamado la atención.



Muchísimos autores reconocidos son mayores de 30 años. ¿La intimida ese panorama?



No... Paso más tiempo con gente más grande que yo. Desde que abandoné el colegio, mi oportunidad de socializar casi siempre ha sido en las universidades, sobre todo con los profesores. Voy a clases a las que se pueda asistir de forma gratuita. Todavía no sé qué carrera seguiré.



¿Por qué se salió del colegio?



Sentía que quería mi tiempo para mí y no para otros. Mi hermano es chef ahora, pero él se salió del colegio mucho más joven que yo, y siguió su carrera por oficio.



Entonces, ¿qué consejo le daría a un adulto para terminar de escribir un libro?



Que saque tiempo y espacio para hacerlo. Cuando tengo un proyecto que me entusiasma, le invierto toda mi energía, incluso hasta quedar drenada.



MARU LOMBARDO

Redacción Vida moderna

EL TIEMPO