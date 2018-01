El año de Daniela Ospina

De entrada, es tímida, muy tímida. Incluso puede parecer distante y prevenida. Pero unos minutos después se revela amable y cálida. Prudente. Solo se transforma cuando está frente a la cámara. Se ve más desenvuelta y desinhibida.

Discreta por naturaleza, esta espigada antioqueña, exesposa de la estrella de fútbol James Rodríguez, jugador del Bayern Múnich, y hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, ha tenido que aprender a lidiar en los últimos años con críticas demoledoras y con la propensión de ciertos medios a hurgar en su vida privada. Sobre todo desde que se anunció su separación de Rodríguez el pasado año. Quizá por eso su tendencia natural a hablar en su justa medida. Nada que tenga que ver con su intimidad.



En la tarea de vencer su timidez, y al mismo tiempo de medir cada palabra y ser prudente, le ayuda mucho Tatiana Zuluaga, su mánager, quien no la desampara en ningún momento de la entrevista e incluso, sin reparos, le lanza tips de cómo capotear una que otra pregunta y la guía para que acierte en sus respuestas.



"Cuidado, Dani, porque eso que dices puede volverse un titular", le dice en broma tras escucharle confesar sus preferencias religiosas y cómo quiere comenzar el 2018: "Mi mejor deseo es seguir de la mano de Diosito... Sin él, uno no mueve nada. Es la base de todo", dice Daniela con inocencia y cierto nerviosismo.

La marca de ropa deportiva de Daniela se llama 'Danfive'. Nació de la combinación de las iniciales de su nombre con el número 5, que siempre la identificó cuando jugaba voleibol. Foto: Hernán Puentes

Hablamos con ella de su faceta de empresaria, de su amor por el deporte y de su empeño en llevar una vida saludable.



¿De dónde surge la idea de crear su propia línea de ropa deportiva?

Cuando terminé mi carrera de administración de empresas quise empalmarla con algo y me di cuenta de que me encantaba el gimnasio y que podía hacer una mezcla interesante entre el deporte y la moda. Empecé a notar que en las prendas para ejercitarme me sobraba o me faltaba algo. Tomé nota de muchas cosas y encontré un grupo de trabajo que me ayudó a ver que mi idea tenía mucho de fondo y podíamos hacer algo chévere. La línea la lanzamos el 16 de agosto; tardé un año desde la preparación hasta el lanzamiento del negocio...



¿Por qué se llama Danfive?

El nombre nace de las iniciales de Daniela y el número 5 con el que siempre jugué voleibol. Era chévere formar la marca con algo que tiene que ver con mi vida y está dirigida a las mujeres.



¿Cómo es la propuesta de diseño?

Muy monocromática. Hay colores azules, negros, blancos, vinotintos y rosas que hacen ver linda a toda mujer. Y diseñamos prendas muy versátiles, con las que uno puede vestirse para su día a día sin dar la idea de que acaba de salir del gimnasio. Se puede lograr un look totalmente diferente con una chaqueta, un gabán y otros zapatos.



¿Dónde se consiguen?

Manejamos todo a través de la página web www.danfive.com. La empresa tiene sede en Medellín y somos diez personas. Ahora también nos encontrarán con Linio y Rappi. Estamos vendiendo en todo el país y hay planes de expansión en Europa.



¿Cómo es la mujer Danfive?

En realidad son mujeres de cualquier edad que practiquen diversas disciplinas. Tenemos tops cortos y largos, camisetas, faldas, shorts, pantalones y chaquetas. Hacemos un mix de diseños y se pueden elegir acorde con lo que se practique. Y si es para el gimnasio, las siluetas se basan más en la comodidad y la funcionalidad.

"Mis papás siempre nos inculcaron a mi hermano (David Ospina, arquero de la Selección Colombia) y a mí el amor por el deporte". Foto: Hernán Puentes "En la vida no te pueden obligar a hacer nada. Tienes que hacer las cosas con conciencia, gusto y propósito. Se debe tener paciencia y perseverancia, pero lo primero es querer hacerlo". Foto: Hernán Puentes "Lo que más me gusta de hacer ejercicio es que puedo desconectarme de todo para dedicarme a mí, a amarme". Foto: Hernán Puentes

¿Qué es lo que más le gusta de la moda?

Es interesante explorar las miles de propuestas que hay y los beneficios que ofrecen. La moda empezó a gustarme mucho cuando viví en España. En Europa se encuentran muchas cosas chéveres, y desde entonces empezó a seducirme.



¿Cómo define su estilo?

Yo soy más relajada.



¿Cuál es su pinta favorita?

Me gustan las sudaderas por comodidad y por sus diseños. Hoy te puedes poner una sudadera con unos tacones y te ves superbién. Aunque yo prefiero los tenis.



¿Cuánto tiempo practicó voleibol?

Desde que tenía 8 años, hasta el 2016. Pero cuando estaba jugando en España ya las rodillas no me daban. Se me afectaron por los saltos y llega un momento en que esto te pasa factura. El tema se puso complicado porque también está mi hija, y sufrir ese dolor en el cuerpo y la necesidad de enfrentarme a una nueva cirugía más el proceso de recuperación me hicieron pensar las cosas. Entonces ya se me pasó la goma.



¿No le hace falta?

Sí, lo extraño mucho, pero como voy al gimnasio, soy mamá y estoy sacando adelante la empresa, entonces estoy tan agotada.



¿Por qué no le gusta la idea de la cirugía?

A los 15 años me operaron ambas rodillas y esta sería mi tercera operación. Es complicado.



Pero se mantiene muy atlética, ¿cómo se cuida?

Me encanta ir al gimnasio todos los días. No tengo un trabajo específico, hago de todo un poco. Ahora estoy practicando crossfit, que ya no es tan fuerte como antes porque lo han amoldado al estado físico de cada persona.



¿Qué parte del cuerpo le cuesta más trabajo mantener?

Al trabajo en los brazos le tenía respeto porque temía verme muy grande por lo alta que soy, mido 1,77 cm. La entrenadora me enseñó a ejercitarlos para darles una forma armónica y les encontré el gustico. Los siento más firmes sin que se vean grandes...



¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta?

Las piernas.



¿Herencia o trabajo en el gimnasio?

Ambas. Yo miro a mi mamá y tiene bonitas piernas y bonita piel, pero todo ayuda.

"Si veo que puedo comer un salmón en vez de una hamburguesa, pues me pido lo primero , pero si se llegó el día de la hamburguesa, la disfruto sin remordimiento". Foto: Hernán Puentes

¿Qué les recomienda a las mujeres para combatir el sedentarismo?

Ese es un tema muy personal. En la vida no te pueden obligar a hacer nada. Tienes que hacer las cosas con conciencia, gusto y propósito. Se debe tener paciencia y perseverancia, pero lo primero es querer hacerlo.



¿Cómo ser constante?

Buscando lo que realmente te satisface y meterte por ahí. En el momento en que uno encuentra lo que en verdad le gusta, se enamora, porque una actividad o tipo de ejercicio te desconecta, es tu momento y tu espacio.



¿Sus razones para el ejercicio?

Porque es la mejor hora de mi día, me desconecta de todo, es como entregarme a mí y una forma de amarme.



¿Qué tanto cuida la alimentación?

Intento ser muy juiciosa, pero no sigo un plan alimenticio. Si veo que puedo comer un salmón en vez de una hamburguesa, pues me pido lo primero, pero si se llegó el día de la hamburguesa, la disfruto sin remordimiento.



¿Cómo pinta el 2018 para usted?

Es un año de muchos retos. Seguiré ampliando mi empresa. Los hombres me preguntan mucho si voy a sacar una línea deportiva para ellos. Llegar a ese mercado y al de los niños me parece muy interesante. A finales del año pasado lanzamos una línea para niñas, pensando en mi hija. Son prendas para jugar, correr, saltar o estar cómodas en la casa.



Nadyne Millán

REDACCIÓN CARRUSEL