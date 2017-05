Entre el cielo y la tierra

A la doctora Elsa Lucía Arango no le interesa convencer a escépticos. “No es mi tarea”, afirma. “Lo mío es servir y ayudar a los demás”. Lo tuvo claro desde que se graduó de médica en la Universidad Javeriana de Bogotá en 1981.

Así, la autora manizaleña del exitosísimo Experiencias con el cielo (2015) y de Mundos invisibles, de los cuales hablará en la Feria del Libro de Bogotá, empezó a trabajar en un hospital de caridad para apoyar a pacientes terminales. Quiso mejorar esos últimos momentos de vida recurriendo a terapias alternativas, entre ellas, homeopatía y terapia de balance polar.



Luego se estableció en su propio consultorio. Hoy, la visitan pacientes que atraviesan duelos por la pérdida de algún ser querido. Arango se llevó una grata sorpresa cuando los difuntos, afirma ella, también empezaron a llegar a las consultas, hace más de 30 años. “Quedarme callada sobre este tema no tenía sentido”, explica.



¿Sintió temor cuando empezó a ver estas manifestaciones?

Para nada. En mi familia se hablaba de la muerte y las presencias de seres espirituales como algo natural. Cuando me sucedió, me sentí muy feliz.



¿De qué tratan sus libros?

Ambos recopilan algunas de estas experiencias que he tenido en consulta. La mayoría de nosotros creemos que cuando uno se muere, la persona se va a otro plano, el espiritual; pero a veces no es suficiente para ver lo que realmente ocurre. Además, estoy segura de que a muchas otras personas les pasa lo mismo, pero casi nadie lo cuenta. Mundos invisibles da respuestas a muchas preguntas que lectores me hicieron después de leer Experiencias con el cielo. Por ejemplo: ¿por qué hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y otras no?



Entonces, ¿cómo funcionan sus consultas exactamente?

Hago apoyo en cambios de hábitos de vida. También me aseguro de que un paciente atienda lo básico: que se alimente bien, que haga ejercicio… Y a veces, simplemente, cuando estoy en consulta aparece una nube dentro de la cual hay una figura humana y comienzo a recibir mensajes. Llegan cuando ellos quieren.



¿Dónde está la línea entre la imaginación y la realidad de lo que ve?

Al principio me preguntaba si tenía psicosis, esquizofrenia o si me estaba inventando todo. Aprendí con el tiempo que la gran diferencia es que aquellos mensajes y detalles que manda (el fallecido) son validados por los pacientes.

No dicen nada trascendente, pero a los pacientes les reconforta recibir esas señales porque son claves identitarias del mensajero: hablan de sus colores favoritos, de los animales que les gustaban.

Siempre cotejo con los consultantes si eso que les estoy describiendo tiene sentido para ellos o no, porque hay un paso muy sutil entre las trampas del inconsciente y la validación de las manifestaciones.



