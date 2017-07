El camino de Diane Kruger a Cannes 2017

La audiencia va a sentir un desafío psicológico intenso con In the Fade, la película dirigida por el realizador turco alemán Fatih Akin en la que Diane Kruger interpreta a una mujer alemana llamada Katja, quien pierde a su marido kurdo y a su hijo de seis años en un atentado con bomba perpetrado por neonazis. En su primer papel en su lengua madre, Diane obtuvo el premio como mejor actriz en la pasada edición, la número 70, del Festival de Cine de Cannes, el más importante del planeta.



La cinta, que podríamos traducir como ‘El desvanecimiento’, toca fibras delicadas en la sociedad europea en una época donde la tensión racial está a la orden del día por la situación de los refugiados, así como por los recientes ataques terroristas en el Reino Unido.

Diane Kruger logra plasmar un personaje repleto de matices en una interpretación que muchos califican de devastadora.



La actriz, nacida el 15 de julio de 1976 en Algermissen, un pequeño pueblo alemán, soñaba con ser bailarina. A los 15 años salió de su pueblo y poco después logró comenzar en París su carrera de modelo, donde consiguió ser portada de las revistas Vogue y Elle. Pero en el 2000, a los 22 años, decidió cambiar el modelaje por la actuación. Su perfecto francés la ayudó a interpretar varios filmes franceses independientes y cortometrajes que fueron expandiendo su capacidad histriónica.



Su primer papel en una producción internacional fue en el 2004, en la cinta de suspenso Wicker Park. Poco después, el director Wolfgang Petersen le concedió la oportunidad de convertirse en Helena en Troya, al lado de Brad Pitt, superando a más de 3.000 candidatas a dicho papel.



Posteriormente, en el 2009, se ganó la admiración de la crítica en el filme de Quentin Tarantino sobre el nazismo, Inglourious Basterds, donde desempeñó el papel de una doble espía. Ahora, gracias a su actuación en In the Fade, obtuvo el premio a la mejor interpretación en Cannes. Conversamos sobre su rol en esta película, que le valió convertirse en la reina del festival de cine más importante del planeta.



Afiche promocional de 'In the Fade', de Fatih Akin. La película aún no tiene fecha de estreno en Colombia. Foto: Warner Bros Pictures

¿Cómo se sintió al encarnar este personaje?

​

Sabía bien cómo iba a narrarse la historia tras leer el guión, pero cuando eres un actor, nunca puedes juzgar a tu personaje. Tienes que convertirte en esa persona, tienes que caminar en sus zapatos. En este caso, la historia muestra unos ángulos y la audiencia puede mirarlo, pensar en ello y decidir por sí misma lo que haría en las mismas circunstancias.



¿Cómo fue esa búsqueda interna para sentirse en el personaje, con esos sentimientos de dolor y venganza?

​

La historia realmente tuvo un fuerte impacto en mí y me dio mucha tristeza leer ese guión. Y ya cuando estuve dentro del proyecto me preparé por mucho tiempo. Estuve en Hamburgo durante dos meses antes de empezar a rodar y fue cuando comencé a darme cuenta más de cerca de tantas noticias de atentados y gente que ha perdido a sus seres queridos en ataques terroristas. Todavía lo siento; es muy difícil describir esa energía que estas personas llevan y cómo se ocupan de esa pena que es tan poderosa y ensombrece sus vidas.



Esta es una película sobre el aumento de la violencia y el racismo en Europa, con tintes muy políticos. ¿Qué piensa de este tema?



Obviamente que tiene un trasfondo político. Se trata de neonazis en Alemania, pero podría tratarse de yihadistas en cualquier parte. Podría tratarse de cualquier otro crimen de odio. Para mí, esta película es acerca de lo que queda tras vivir esas barbaridades. Y cómo vives con algo así. Vivimos en este mundo donde estas cosas horribles solo se convierten en números y en imágenes horribles para mirar en los noticieros y en redes sociales durante dos días. Nadie habla de las personas que quedan atrás. Tal vez por eso sentí tanta empatía con el personaje que interpreté.



¿Se preparó hablando con personas que han sobrevivido a ataques, o leyendo sobre personas involucradas en terrorismo?



Un poco de ambos. Esta película está basada en una historia real y es un caso que no se ha cerrado en Alemania. Así que ya sabía mucho sobre lo que estaba pasando al respecto. Pasé mucho tiempo en Alemania con el director y hablando con mujeres que han perdido a niños y seres queridos, y tuve que descubrir los pasos del dolor. Pero mucho de esto es instinto, porque quien no lo ha vivido no sabe realmente lo que es para una mujer perder a un hijo. Simplemente vivir esa pena durante tanto tiempo sin duda hizo de esta película la más desafiante que he hecho hasta ahora.



Con el tiempo, usted decidió buscar el modelaje para luego explorar la actuación. ¿Fue un cambio repentino de amor?



No necesariamente. Yo lo veo como cuando uno tiene que vestirse. Me gusta modelar, pero solo estás posando, no estás creando. Eso es lo opuesto de actuar. Uno posa para la cámara y se quiere ver atractivo, pero al actuar muchas veces hay que sentirse más natural y vulnerable. Cuanto más muestre uno sus defectos, mejor es la actuación. Y eso me gusta.



¿Por qué tardó tanto para actuar en una película en alemán?



Yo era muy joven, tenía unos 15 años cuando mi familia decidió mudarse a París, donde fui a la escuela de teatro. También estuve viviendo en los Estados Unidos por un buen tiempo, por lo que no tuve la oportunidad de establecer vínculos con gente de la industria cinematográfica en Alemania hasta años después con este proyecto en el que finalmente pude trabajar en alemán. Y todo ocurrió precisamente aquí en Cannes hace cinco años, cuando hice parte del jurado. Fatih Akin tenía un documental en el festival y yo fui a su fiesta, nos conocimos y le dije que me encantaban sus películas y que si alguna vez tenía un proyecto con un personaje que pudiera encajar conmigo, que por favor me tuviera en cuenta. De esas formalidades que uno dice, pero él realmente lo hizo.



¿Cómo fue trabajar para Quentin Tarantino en 'Inglourious Basterds'? ¿Cambió su vida y su carrera?



Trabajar con un cineasta tan visionario como él es maravilloso para cualquier actor. Él te da alas y realmente te sientes en presencia de un genio creativo. Para ese papel tuve que audicionar porque él tenía a alguien más en mente. Quentin no creía que yo fuera alemana porque solo había visto mis películas americanas. Así que tuve que aprender 30 páginas de diálogo tanto en inglés como en alemán y lo aprendí todo en 48 horas. Me llamó dos días más tarde y me dijo que me contrataría si lo convencía de cómo me iba a comer un schnitzel delante de él. Y bueno, el resto ya lo sabes.



Hoy en día se habla mucho de la disparidad salarial entre hombres y mujeres en Hollywood. ¿Cómo le ha afectado a usted?



Ciertamente no me han pagado lo mismo que a una estrella masculina. A veces he tenido que aceptar esa disparidad por razones financieras, o porque realmente quería desempeñar ese papel. Es difícil, pero me he alejado de las películas que no creía que fueran tan importantes en mi carrera. Películas en las que yo no me sentía tan apasionada y en las que no iban a pagarme lo que consideraba que era lo justo. Pero eso lo he podido hacer gracias al tiempo dedicado a esta profesión. Desafortunadamente, no todo el mundo puede hacer lo mismo, por lo que muchas mujeres aún se ven afectadas por la inequidad salarial impuesta por una maquinaria como la que maneja Hollywood.



MARIO AMAYA

Para Carrusel