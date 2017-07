Ed Sheeran regresa a Twitter tras polémica por "Juego de tronos"

La cuenta de Twitter del cantante Ed Sheeran reapareció este martes, tras ser desactivada el día anterior, al parecer debido a las críticas por su participación en la serie "Juego de Tronos". El artista británico apareció en el primer capítulo de la séptima temporada de la serie, junto al personaje de Arya Stark, interpretado por la actriz Maisie Williams. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, y aparentemente Sheeran desactivó su cuenta en consecuencia.

La cuenta, que tenía 14 millones de seguidores, reapareció este martes, pero muchos de los 30.000 tuits del cantante -incluidos mensajes recientes y comentarios de fans- fueron eliminados. Un representante del músico no respondió de inmediato a pedidos por comentarios.



El martes, Sheeran publicó en su cuenta de Instagram un video de un gato y una fotografía del set de "Juego de Tronos". El domingo, día en que se estrenó el capítulo en cuestión, había divulgado imágenes y un video de la serie. La escena de Sheeran, en la que interpretó a un soldado que se encuentra con Arya Stark, tuvo una recepción mixta de los seguidores del programa. Muchos dijeron que su aparición era una distracción en una serie que usualmente no utiliza a celebridades.



El cantante de 26 años, cuyo álbum "Divide" encabezó los rankings en Estados Unidos al comienzo de julio, ha expresado públicamente su aversión a Twitter, comentando al periódico británico The Sun que era "nada más que personas diciendo cosas mezquinas".



Piya Sinha-Roy

REUTERS