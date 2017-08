Judy Hazbún y Camilo Álvarez, protagonizan Ibagué Negocios & Moda 2017

La próxima cita de la moda en Colombia será en Ibagué. Del 6 al 8 de septiembre la capital del Tolima reúne a diseñadores, empresarios y expertos del sector en una Feria que es considerada como el segundo evento de los negocios de la moda en el país.



En esta ocasión, los diseñadores invitados a la novena edición son Judy Hazbún y Camilo Álvarez. Hazbún será la encargada de abrir el evento con la colección AlEgo, descrita por ella como una “invitación a descubrir y abrazar al ego como un amigo”. La empresaria y diseñadora colombiana lleva 30 años en el mercado. Su creatividad, dinamismo y disciplina le han permitido aplicar sus conocimientos en el desarrollo de proyectos creativos.

Actualmente lidera Haz by Judy Hazbún, una marca exclusiva de almacenes Éxito; el proyecto “Éxito es una fiesta”, vinculado al rescate de las fiestas nacionales y también hace parte del programa “Judy qué me pongo”, de asesoría, capacitación y pedagogía de la moda y el estilo, además de Heritage Judy.



Hazbún se inspira en las emociones y su marca se caracteriza por investigar y diseñar bienestar a través de sus colecciones pret a porter, celebración y novias, manteniendo un espíritu joven, alegre y moderno con siluetas amplias alejadas del cuerpo y sobretodo con la comodidad que caracterizan sus prendas.



“Las sedas estampadas permiten el vuelo, la soltura, la comodidad y la frescura que deseo transmitir a la mujer. Colores vibrantes como el fucsia, el magenta y el naranja contrastan con la suavidad del blanco y el beige. Accesorios fabricados a mano con flores y monedas tejidas en alambre representan la fuerza de lo único. Los accesorios expresan esa emoción que queremos agregar a cada ocasión, como el perfume que jamás debe faltar”, indica Hazbún.



El encargado del cierre de la feria será el diseñador Camilo Álvarez. Su colección se titula Antílope. Es una suma de siluetas resueltas en una o pocas piezas que se materializan en tops, t-shirts, vestidos, faldas tipo lápiz, pantalones, abrigos y chalecos que no pierden el sello del patronato del diseñador. También utiliza materiales como el algodón, las viscosas de tejido de punto y de tejido plano, el denim, algodones con fibras elásticas y nylon.



El diseñador paisa estudió Música, Diseño de Modas en la Colegiatura Colombiana y es especialista en Intervención Creativa. Su primera colección la exhibió en la pasarela Latinoamérica Fashion en el marco de Colombiamoda 2008, con una importante acogida y ganando el premio Cromos de la Moda a mejor Nuevo Diseñador.



En Colombia diseñó una colección exclusiva para ‘Colombia Diseña’ de Falabella y ha sido colaborador de la tienda de muebles y objetos Tugó, con el diseño de cojines, de la Textilera Fabricato con una colección en Colombiatex; y de la marca Arkitect, con una colección especial de denim de venta exclusiva en los almacenes Éxito.



Ibagué Negocios y Moda se llevará a cabo en el world Trade Center del Centro Comercial Acqua Power Center. La Feria incluye muestra empresarial, encuentros de negocios y agenda académica.



REDACCIÓN CARRUSEL