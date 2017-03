Hernán Zajar: la revolución del color

El recuerdo más vívido que el momposino Hernán Zajar conserva en su memoria de su llegada a Bogotá, a finales de los 80, es que todo el mundo se vestía con tonos oscuros. El rey era el negro. "Era una época en la que los colores vibrantes tenían una presencia fuerte en la moda, pero las modelos eran quienes más lo usaban", dice.

Aquello resultaba extraño para este diseñador de moda con marcada influencia caribe y un gusto innegable por los colores fuertes e intensos. "Para mí, el color es muy importante, lo llevo en la sangre, hace parte de mi ADN. Todas mis colecciones tienen su toque de color, pero muy sofisticado", dice sentado en su taller de moda en Chapinero, cuyas paredes lucen un cálido naranja que combina muy bien con los muebles verde claro.



Nos recibe en una mañana fría y lluviosa y lo hace vestido con un pantalón de cuero negro acompañado de una camisa del mismo tono y zapatos azules elaborados en plástico, creación del desaparecido diseñador inglés Alexander McQueen. De inmediato llama la atención con su atuendo y su desbordante energía. Para Zajar, el color es el aliado número uno en el estado de ánimo de cualquier persona. Algo que cree es más evidente en una mujer porque se refleja en cómo se viste a diario.



Por eso en su ejercicio cotidiano como diseñador le encanta atreverse y proponer mezclas que pueden parecer arbitrarias, pero que, al final, confirman que él tiene razón: "El color es vida: me he dado cuenta de cómo influyen en la mente y en la actitud los primeros colores que uno ve cuando abre los ojos al levantarse: si todo es oscuro y además el día está gris, uno se va con esa información para la oficina y la proyecta en el semblante", apunta.



De la magia de los colores, las tendencias, lo que le favorece a la mujer y lo que no, habló el reconocido diseñador en el conversatorio que ayer, 29 de marzo, lideró en Bogotá en una colaboración para Mitsubishi con motivo del lanzamiento del nuevo facelift de la ASX, camioneta dirigida a las ejecutivas modernas, dinámicas y apasionadas por la moda.



En su taller, donde le da las últimas puntadas a la colección que presentará en Ixel Moda, conversamos sobre la evolución de la moda en Colombia en los últimos 30 años, tiempo que lleva en ejercicio.



¿Qué nos falta para ser más asertivas con la moda?

​

Conocerse, saber cuál es su estilo y qué es lo que se puede poner para que no se deje atropellar por la moda. Al descubrir su fisonomía, sabe cuáles son las siluetas que le favorecen, los colores de la temporada, los que le quedan bien, las líneas, cortes y materiales que funcionan para una chaqueta, un pantalón o blusa.



¿Y en qué se les nota ese dominio?

​

En que brillan. Las mujeres que iluminan un espacio han aprendido a conocerse, porque no solo es cuestión de tener un asesor de imagen o un diseñador de confianza.



Un error común a la hora de vestir...

​

No pedir ayuda o asesoría sobre cómo vestirse para un evento especial o para una entrevista de trabajo, conocer a la suegra o ir a un matrimonio.



Para ser más asertivas falta conocerse, saber cuál es su estilo y qué es lo que se puede poner para que no se deje atropellar por la moda. FACEBOOK

TWITTER

¿Recuerda alguno reciente?



Me dio pavor ver la ceremonia de entrega de los premios India Catalina y cómo las actrices invitadas escogieron vestidos estampados de telas fluidas que más parecían salidas de baño. Creen que si van a Cartagena pueden ir en chancletas y con prendas que no resaltan su figura. Los India Catalina en Colombia son como los Óscar; miren, por ejemplo, cómo las mujeres se preparan para este evento en Estados Unidos.



¿Quién acertó?

​

Laura Londoño, la protagonista de La ley del corazón. Ella estaba impecable con un vestido largo y a tono.



¿Alguna vez le han pedido que le baje a la intensidad del color?

​

Cuando sucedieron los ataques terroristas de las Torres Gemelas de Estados Unidos, mis diseños se estaban vendiendo en Nueva York, y el representante me pidió que la colección fuera muy oscura. No fui capaz, tenía que incluir color, porque soy de los que sienten que la mujer siempre lo necesita. Entendí la energía que puedo transmitir con los diseños y las texturas en tonos vibrantes.



¿Qué está preparando para Ixel Moda?

​

Quiero rendirles homenaje a las mujeres que venden frutas en las playas y el centro de Cartagena. Desde niño he tenido contacto con ellas. A mí me gusta la piña y recuerdo que cuando tenía 7 años, Amalia, una palenquera que sabía que me encanta esta fruta, siempre me tenía mi rodaja cuando iba a la playa. Para mí es inolvidable cuando las palenqueras me decían: "¡Mijo!, cómprame la frutica, mira que no he vendido nada". Y, mira, no pensé que después de tantos años podría rendirles un justo tributo.



Por Flor Nadyne Millán

Redacción CARRUSEL

Twitter: @NadyneMillán

Desayuno para suscriptores de El Tiempo

Las mujeres cada vez son más inquietas y exigentes en torno a la moda. De tendencias, de lo que nos favorece, de lo que no y de cómo reinventar nuestro look hablará Hernán Zajar en un desayuno para suscriptoras de EL TIEMPO.



¿Cuándo? Jueves 6 de abril.

¿Dónde? Salón de Ejecutivos de EL TIEMPO.