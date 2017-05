Conozca tragos 'sanos' para consumir durante el día

El lujo de beber durante el día ya no esta reservado a los domingos. Los restaurantes están ampliando sus menús con tragos que también se pueden saborear de día. Las bebidas de baja graduación alcohólica como el vermú y refrescos sanos como el jugo verde, la kombucha y el té matcha apuntan a los clientes que buscan algo tonificante y relajante o solo algo especial cuando no trabajan.

La periodista y habitual invitada a los programas de televisión de comidas Kat Odell tiene un nuevo libro precisamente sobre este tema: Day Drinking: 50 Cocktails for a Mellow Buzz (Beber de día: 50 cócteles para una leve borrachera, en traducción libre), que trae recetas de múltiples variantes de la michelada, incluso una con salsa. Si bien la revolución del cóctel de la década pasada puso el acento en las bebidas más pesadas y espirituosas, los tragos mas ligeros se imponen durante el día.



"La moda actual de cócteles al estilo anterior a la Prohibición -mezclas muy alcohólicas de licores- es muy hostil para el almuerzo", dice James Truman, que lanzará un programa de cócteles para el almuerzo en su restaurante especializado en verduras Nix. "En particular si uno planea volver al trabajo", dice Truman.



Anna Weinberg, cuyo imperio de restaurantes en San Francisco incluye a Marlowe y Leo's Oyster Bar, dice que los habitantes del Distrito Financiero llegan a media tarde. "En la costa oeste, el mercado financiero comienza a las 6 de la mañana. A las 3 de la tarde, la industria esta lista para el happy hour", dice Weinberg. Ha visto un aumento en los pedidos de cócteles en las primeras horas de la tarde de los días de semana en los últimos años y ofrece una lista completa de cócteles durante todo el día.



"Es algo social. Ahora que mas personas tienen horarios de trabajo flexibles, beber de día es algo placentero que valida el propio estilo de vida ", dice. Lista de vinos de desayuno La próxima vez que coma un brunch en Freek's Mill de Brooklyn, Nueva York, recibirá un menú totalmente nuevo: una carta de vinos de desayuno. El director de bebidas Alex Alan dice: "Tenemos una lista tan extensa de vinos para la cena que quería crear algo mas pequeño y más manejable, lleno de vinos vigorizantes y frescos que sean fáciles de beber durante todo el día".



Estos incluyen el espumante Parigot Cremant rose de Francia y el chenin blanc 2014 de Nueva York Minimalist de Paumanok; la botella mas cara es el Paumanok de US$70. "Estos vinos no harán que su día sea mas lento. Es vino de desayuno", dice Alan de la lista de 14 botellas. También ofrece un vermú rotativo por copa; el inaugural es el Uncouth con sabor a ruibarbo. El factor jugo En Houseman -el moderno café de estilo mediterráneo de Tribeca en Nueva York-, el menú tiene una sección "spa", y en ella se encuentra un elemento simplemente llamado "jugo verde", por US$12. Parece bastante inocuo, pero este particular jugo verde se prepara con un toque de gin, lo que explica el precio; si lo quiere sin alcohol, pida una versión virgen. El chef/propietario Ned Baldwin dice que incluye kale, jengibre y mucho pepino. "No es una noticia para nadie que el pepino sabe muy bien con el gin de Hendrick's", dice. "No hizo falta mucha materia gris para agregarle un poco al trago".



La bebida gusto tanto que Baldwin también invento el Casa Kombucha, una bebida reparadora con tequila blanco. "La kombucha es amarga y asienta el estomago, y todos sabemos que el tequila hace que las cosas sean un poco mas divertidas", bromea. "Estos tragos tienen mucha aceptación entre nuestros bebedores diurnos, porque satisfacen tanto al ángel del hombro izquierdo como al diablo del derecho". En Las Vegas, el Juice Standard del Cosmopolitan tiene un menú de tragos como el Wealth Maker, un jugo de kale y manzana con vodka y cerveza de jengibre. El Dirty Martian es un jugo verde con vodka, vermú y jugo de aceitunas; el Happy Russian esta compuesto por agua de coco, leches de frutos secos, miel local y, por supuesto, Kahlua y vodka. Se sirven durante todo el día, desde la hora de apertura a las 7 de la mañana. Un almuerzo bajo en alcohol Entretanto, en la nueva Loosie's Kitchen de Brooklyn, el happy hour empieza al mediodía todos los días.



En este espacio lleno de plantas, el margarita de matcha de kale, vibrante y levemente terroso (US$5 hasta las 18), ya es uno de los tragos de mas venta. La onda veraniega del lugar impulsa a los clientes a buscar una bebida refrescante, según el copropietario Vincent Marino, que destaca la sensación de relajación propia de las vacaciones que da beber al mediodía y exalta la sensación de bienestar del cóctel, de la que las personas son mas conscientes de día que de noche. "Nos encantan nuestros margaritas y nos encanta nuestro matcha", dice Marino. "Nos gusta pensar que es a la vez una bebida y un desintoxicante".



No hay bebidas alcohólicas fuertes en los tragos diurnos de Nix. Y esta semana en Nix, los huéspedes pueden comenzar a beber cócteles ligeramente alcohólicos y frutados al mediodía. En lugar de bebidas alcohólicas fuertes, Nix utilizara vermú para cócteles preparados con frutas de temporada y hierbas -pepino y albahaca o fresas y manzanilla-. "Es la idea italiana del aperitivo, con una pizca de coclearía", dice. Incluso un restaurante conocido por su amplia carta de vinos se ha sumado a la

moda de los cócteles para la hora del almuerzo.



Café Altro Paradiso, también en Nueva York, tiene dos tragos de bajo contenido de alcohol en su nuevo menú para todo el día. Uno, el Tumeric Tonic, viene con manzana, jengibre, cayena y un toque de sauvignon blanc; el otro es el Fennel Apple Fizz, una mezcla revitalizante de manzana, hinojo y gaseosa con pastis, un anís que le da el toque fuerte. En San Francisco, el lugar de comidas de Weinberg, Marlowe, esta ubicado cerca de las oficinas de Dropbox Inc. y Airbnb Inc.



"A las empresas tecnológicas les gusta promocionar la idea de que sus empleados tienen horarios fluidos; pueden beber y jugar al tenis de mesa mientras hacen negocios. Y sin duda lo hacen". Tanto Marlowe como el restaurante Leo's de Weinberg, que se inauguro hace de 15 meses, están abiertos de 11 de la manana a 11 de la noche todos los días. El beber cócteles fuera de hora también es bueno para las finanzas. "Si conseguimos que la gente venga aquí a beber alrededor de las 3 de la tarde, normalmente una hora muerta, es genial para nosotros", dice. Una de las bebidas diurnas mas populares es el Juicer, una mezcla de gin, serranos, cilantro, lima y pepino. Weinberg también atribuye a la elección de noviembre el contribuir a un aumento de sus ventas diurnas de alcohol. "En los meses anteriores, nuestras ventas diurnas de bebidas alcohólicas aumentaron alrededor de un 30 por ciento", estima. Y la tendencia parece estar manteniéndose: "Todavía siguen siendo baste grandes".



