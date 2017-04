Las canas son para lucirlas

Los tiempos en los que la aparición de la primera cana alcanzaba dimensiones dramáticas y afectaba la autoestima de las mujeres quedaron atrás. Muy atrás. Ya sabemos que no necesariamente estamos ante un signo de vejez.

De hecho, las canas son ahora una señal de empoderamiento, de mujeres osadas, con personalidad fuerte y sin miedo al qué dirán. Hasta las más jóvenes se han apuntado a la tendencia de moda y han teñido su pelo de color canoso. Gray is the new black! Eso sí, no solo hacen falta dosis de rebeldía para dejarse las canas; se requieren muchos cuidados capilares y hallar el equilibrio perfecto para no cruzar la línea y dar una apariencia descuidada.

Como bien explica la estilista Paulina Restrepo Zapata: "El cabello es un modo de expresión femenina igual que el vestuario, los tonos de labiales, el perfume o el movimiento de las manos". Arriésguese. Y si le gusta lo que ve al otro lado del espejo, no se detenga.



¿por qué aparecen?

"La fibra capilar deja de producir melanina de forma natural (información genética o ADN) o por problemas de salud", explica Nubia Lagos, entrenadora profesional de Sally Beauty en Colombia. Lo normal es que con los años se reduzca la producción de dicha sustancia. Es por eso que las personas mayores no solo encanecen, sino que además su pelo luce sin brillo.



El encanecimiento prematuro también guarda relación con el género. Los expertos han encontrado que en los hombres comienza más temprano. El promedio mundial es de 30 años para ellos y 35 para ellas.



¿Cómo cuidarlas?

“Debido a la baja producción de melanina, las canas pueden ser mucho más rebeldes y deshidratadas, por eso es importante nutrir el pelo y estimular el cuero cabelludo con tónicos. Utilice productos con pigmentaciones moradas, como champús Silver, que les darán brillo e impedirán que se tornen amarillentas con el tiempo”, explica la estilista Paulina Restrepo Zapata.



¡Sáqueles partido!

​

Hasta hace poco tiempo el objetivo era cubrir las canas. De lo que se trata ahora es de cuidarlas y resaltarlas.



1. ¡¿Qué tal si se inclina por el ‘granny hair’ o look de abuelita?! A las más jóvenes les encanta. Échele un vistazo al cabello de Lourdes, la hija adolescente de Madonna, o a Lady Gaga y a Katy Perry (más de una vez se han atrevido). ¿Quién dijo miedo?

Si se decide, sepa que hay una amplia gama de grises. Elija un tono plateado que resalte su tono de piel y acompáñelo con un buen corte. "El pelo canoso bien cuidado puede resultar igual o más hermoso que cualquier otro y hasta aportar un aire sexi e interesante”, asegura Nubia Lagos.



2. Si su melena ya está poblada por las canas y no quiere tinturarlas, lúzcalas al natural, como lo hace la actriz Jamie Lee-Curtis. Hágalo cuando su cabeza esté cubierta de hilos plateados más o menos en un 70 por ciento.



3. Si tiene algunas canas y no quiere dar la impresión de descuido o abandono, puede camuflarlas con mechas de colores. Pruebe con rubio, beis, miel, caramelo, violeta e incluso verde.



4. Si tiene más de 45 años y el pelo canoso, use productos que le devuelvan al pelo la queratina que ha perdido. Se recomiendan tratamientos que contengan la coenzima Q-10 (línea BC Excellium) para mejorar la fibra capilar.



5. Los productos con colágeno aportan elasticidad y resistencia; los que tienen extracto de perla poseen propiedades remineralizantes y rejuvenecedoras que combaten la oxidación y le dan un aspecto más sano y brillante a su pelo. Los que contienen ácidos grasos como el Omega3 controlan el pelo encrespado, reseco y rebelde. Además, alisan la superficie capilar para dar una apariencia de juventud.

Y si quiere ocultarlas...

- La coloración permanente brinda resultados duraderos y aporta un cuidado especial a través de postratamientos con aceites naturales que sellan la cutícula y refuerzan la fibra capilar. Utilice un tinte permanente o champú color, que se cae, en promedio, a las cuatro semanas.

-El tinte debe contar con un respaldo profesional que garantice el cubrimiento total de las canas. Algunos productos proporcionan colores luminosos que aportan brillo y tienen serum, que deja el pelo más suave.

-Si tintura el pelo para cubrir las canas, no lo lave con mucha frecuencia. Esto genera pérdida de color más rápido.



REDACCIÓN CARRUSEL