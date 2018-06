Moda del gimnasio para la oficina

¿Alguna vez pensó que podría irse en joggers (pantalones deportivos) a la oficina y, más aún, combinarlos con tacones? ¿O ponerse la chaqueta de sudadera con una falda más estructurada y formal? Esa es tan solo una de las apuestas que se observan en la tendencia athleisure, que, si bien no es nueva, llegó para quedarse, y por un buen rato.

Esta refleja una nueva estética de moda en la que se mezclan lo deportivo y propuestas de un estilo de vida más casual y relajado, pero con buen gusto.



La palabra athleisure, que proviene de la unión de athletic (atlético) y leisure (ocio), responde “a ese nuevo contexto cultural en el que las personas muestran hoy una inclinación por lo fitness porque quieren ser más activas, saludables, pero también estar a la moda, sin sacrificar su comodidad”, explica Irene Jordán, asesora de imagen y coach ejecutiva.



El resultado, outfits que reúnen elementos deportivos, del activewear y del business casual y que están a la medida de los ambientes laborales más flexibles.



“La clave para formalizar un look deportivo es mezclarlo con prendas más formales y vestidoras, como un buen abrigo o chaqueta de cuero y algún accesorio para la ocasión”, dice Camila Vásquez, creadora de la marca Ethos Active.

¡Combínelos sin desentonar!

Leggings: sus tejidos suaves y livianos los hacen una de las prendas más cómodas pero, a la vez, exigentes. Para la oficina prefiera los de colores oscuros y opacos y combínelos con prendas largas que le cubran los glúteos. Si los usa con tenis, llévelos con una camisa formal y accesorios metalizados (plateados o dorados) que no sean demasiado llamativos y eleven la formalidad del look.



Los joggers: los de colores oscuros son los más apropiados para el trabajo. Pero las más lanzadas pueden usarlos con texturas y estampados. Las siluetas de los pantalones para hacer yoga también llegan a la oficina. Acompáñelos con tacones o tenis si quiere un look más desenfadado. Mézclelos con un blazer o una blusa para lograr un atuendo más chic.



Las camisetas con mensaje se ven muy bien cuando se combinan con jeans o pantalones formarles, blazer y tacones.



Los tenis blancos y negros son un elemento básico del armario. Los oscuros van bien con vestidos o atuendos de pantalón y chaqueta o blazer y le ayudan a estilizar las piernas. Están en furor los zapatos que combinan en su diseño elementos del running y de la moda informal. Funcionan muy bien con faldas y vestidos.



“La clave para verse bien en la oficina es no lucir más de dos elementos deportivos. Combínelos con piezas formales”, apunta Irene Jordán, asesora de imagen.



FLOR NADYNE MILLÁN M.

@NadyneMillan

REVISTA CARRUSEL