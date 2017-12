Números y objetos que armonizan la vida según Claudia E. Roldán

A la hora de hacer balances es común escuchar comentarios como ‘¡este sí fue mi año. Mejor no pudo estar!’ o, por el contrario, otros como ‘a mí me fue mi mal’ o ‘desde que me pasé a esta casa no hago sino trabajar y trabajar, pero no veo los frutos’. Según Claudia E. Roldán, experta en numerología y feng shui, “esto no es fruto del azar, sino que obedece, en gran parte, a la vibración energética de cada persona”.



Cuando se estudia la suma del día, mes y año de nacimiento, más los números del año en curso, se descubre la vibración individual. “Esta codificación nos arroja nuestro número personal, que nos indica cómo afecta nuestra vida y también brinda información sobre nuestro temperamento y cómo podemos mejorar aspectos emocionales, familiares, laborales y económicos”, explica Roldán.



Sobre esto, ella profundiza en su libro Numerología del feng shui, en el que cuenta cómo se equilibran las energías de las personas y de los lugares que habitan a partir de los números y de la localización de objetos.



La experta nos ofrece consejos para armonizar los espacios, estimular el dinamismo, el éxito personal, la buena salud y una actitud positiva con ocasión del año nuevo que está por comenzar.

Año de vibración

Se saca a partir de la fecha de nacimiento: Ejemplo: marzo 5 de 1978.



Suma del día y mes de nacimiento:



3 + 5 = 8



Suma de los dígitos del año de nacimiento:



1 + 9 + 7 + 8 = 25



Se reduce a un dígito 2 + 5 = 7



El número personal se determina sumando los dos resultados



8 + 7 = 15



Y se reduce a un dígito 1 + 5 = 6



Sume los números del próximo año: 2018



2 + 0 + 1 + 8 = 11. Reduzca a un dígito:



1 + 1 = 2. Y para saber en qué año está vibrando, súmelo con su número personal:



6 + 2 = 8. Está vibrando en un año personal número 8. Abajo encuentra lo que significa.

Significado de cada año...

Año 1. Es el de hacer para tener.



2. Es el año de cuidar lo que se tiene: el trabajo, la familia, los amigos, la salud.



3. Es el año del crecimiento, la expansión y saber comunicarse.



4. El año del trabajo, y por eso no se puede decir ‘¡qué pereza!’.



5. No diga no como primera palabra. Equivale a negarse oportunidades.



6. No le saque el pero a nada, porque es un año de bendiciones.



7. Es el año de la paciencia.



8. Agradezca todo lo que tiene. Lo bueno y lo que no lo es tanto. Es el año del respeto a la madre.



9. Es el año de la gran calificación y en el que le preguntarán si realmente aprendió. Tiempo de preguntarse no el porqué, sino el para qué.

Equlibre el yin y el yang

Para conseguir pareja, cerciórese de que en su casa no haya fotos o cuadros de personas tristes y solas. Si usted es separada y con hijos, evite en la decoración cuadros de mujeres solas cargando a sus hijos o de animales con sus críos, porque se quedaría sola viviendo para sus hijos. Evite animales sin pareja y use cuadros o fotografías en pares. Para mantener el equilibrio del yin y yang, los hombres solos pueden tener cuadros o esculturas femeninas y las mujeres, masculinas.

Si se muda...

Si lo hace a un sitio que ya había sido habitado, limpie todo el espacio de las energías de anteriores residentes con un sahumerio de su preferencia o varitas de incienso. Hágalo en los sitios donde hubo una decepción amorosa, un fracaso económico, muchas discusiones o una enfermedad (terminal o mental). Si se cambia a una nueva casa, use un sahumerio para desalojar energías de personas que transitaron por el sitio. Y antes de entrar al lugar cualquier caja u objeto, primero entre el alimento para que no falte nunca: una libra de arroz o una bolsa de pan o un mercado completo. El día de la mudanza compártalo con las personas que contrató para este evento. Asegúrese de que no les falte un alimento dulce como un postre, que simboliza amor, felicidad y fraternidad.

Desaloje la enfermedad

Si ha estado mucho tiempo enfermo, limpie la habitación para desalojar esa energía. Abra las ventanas en la mañana para que entren rayos de sol y disuelva así cualquier energía de enfermedades. Escuche música a un buen volumen, a menos de un litro de agua agréguele seis cucharadas de bicarbonato de soda y trapee el piso con esa mezcla.



Tocar campanas purifica la energía y evita que se repitan enfermedades.

Atraiga la felicidad en pareja

Llene con sal marina una copa o vaso azul y ubíquelo en el suroeste de su cocina, área del amor. Cerciórese de que no reciba humedad.



Reemplace su contenido cada diez días con la intención de disolver cualquier obstáculo en el camino. Bote la sal por el desagüe abriendo la llave del agua.

Mejore sus oportunidades

El lugar de trabajo, donde puede permanecer más horas durante el día, es importante hacerlo placentero y llenarlo de buena energía. En el sureste de su escritorio ponga una pequeña planta para atraer la suerte de buenos ingresos y estimular sus oportunidades de crecimiento personal.

Para la buena fortuna

En el feng shui, los símbolos se usan como correctivos o activadores. Los hay para la prosperidad, riqueza, amor, salud, protección, educación y para la profesión. Tenga para la prosperidad y abundancia objetos como elefantes, caballos, aves, búhos, Budas o flores de loto hechas de cristal.

Cuide las cañerías

El agua simboliza abundancia y prosperidad en el feng shui. Por eso se deben tratar oportunamente los problemas de agua en una casa, como goteos de llaves o de inodoros y taponamiento de cañerías. Estos, además de representar gastos inesperados, traen la reducción de ingresos.

Limpieza de su habitación

Sin importar si lleva o no una vida en pareja, no descuide la energía que circula en la habitación principal. Desatasque ese espacio de las energías nocivas que se almacenan con el tiempo:



- Por lo menos una vez al mes, exponga al sol las almohadas y cojines, abra las ventanas para impregnar el lugar de energía yang y queme un incienso caminando alrededor de la cama.



- No guarde debajo de la cama artículos personales que no tienen oficio, como libros o árboles de Navidad ni zapatos. Solo guarde allí cosas de uso permanente, como toallas o sábanas.



- No sature la mesa de noche con cosas.



REVISTA CARRUSEL