‘Jean’, el consentido del ropero femenino

Los tobillos se roban las miradas y se convierten en el punto focal en pantalones de denim. Por eso, los cropped jeans, que terminan un poco más arriba de esta parte del cuerpo, conquistan un espacio importante en la moda de fin de año.



“Estos diseños, que son de bota más corta, favorecen a las mujeres de baja estatura”, asegura Martha Cálad, consultora de moda. Los que mandan la parada son los de costuras remontadas, los deshilachados y ruedos asimétricos. “Y se pueden lucir con botas o sandalias de tacón para estilizar la figura”, explica la experta.

Otros que continúan en el gusto de las consumidoras son los skinny jeans, pero con diseños evolucionados: “Con pretinas en la cintura y cinco bolsillos, en materiales stretch para que se ajusten bien al cuerpo”, agrega la experta.



Los boyfriend fit, es decir, los de silueta holgada y masculina, también se mantienen esta temporada. Otra de las siluetas que vienen con fuerza es la de los mom fit.

“Tienen pretina en la cintura, son semientubados y hacen ver las piernas alargadas. Son una tendencia muy ochentera y se presentan en materiales rígidos”, explica Cálad.



No son las únicas siluetas con demanda. “Hay nuevas siluetas como el jean tiro alto y el bota campana, que tienen un aire retro”, agrega Juliana Rincón, experta en Tendencias y Moda de Grupo Éxito. Los diseños más urbanos “como los tipo jogger, con detalles de ropa deportiva”, también están vigentes, apunta Rincón.



Los detalles que no pueden faltar son los desgastes en los ruedos y en los bolsillos, los rotos pequeños y otras manualidades destruidas así como grabados en láser. En colores, el blanco, el negro, el rojo y el gris acompañan al azul tradicional.

‘Denim’ de los pies a la cabeza para lograr un total ‘look’, una opción que no falta. Foto: CHEVIGNON

¿Cuál es el mío?

Para lucir jeans que resalten su silueta “escoja la talla correcta. Independiente de que sea una silueta más holgada o ajustada, si elige la talla acertada favorecerá la figura de manera femenina y sutil”, recomienda Manuela Álvarez, jefa de diseño de Pink Filosofy.



“Tenga en cuenta sus proporciones de cadera, piernas, pantorrillas y el largo de su torso y muslos, para que el modelo realce su figura”, aconseja Juliana Quintero, directora de mercadeo de Esprit Fontanar centro comercial.

Posibles combinaciones

- La mejor combinación del jean siempre será la camiseta, que también es protagonista esta temporada. Y viene desde la clásica con textos y eslóganes urbanos hasta las de rayas, apliques y bordados de todo tipo.



- Otra opción es denim con denim para un total look.



- El denim con estampación en los mismos tonos índigo. Luce muy bien con boleros y bordados.



- Y el denim combinado con colores crudos.

Las chaquetas tipo kimono se proyectan con fuerza para el 2018. Foto: PINK FILOSOFY

¿Qué me conviene?

Piernas gruesas: evite prendas con materiales desgastados sobre los muslos, prefiera colores oscuros. Use skinny jeans con una prenda holgada y larga en la parte superior. Otra opción son los entallados, bota recta o ampliados en la base de la pantorrilla.



Caderonas: use jeans de bota amplia. Evite diseños con bolsillos grandes en la parte trasera o delantera, parches o bordados.



Glúteos planos: use jeans de tela gruesa o de peso medio con bolsillos traseros, ojalá de tapa para que den volumen. Si se inclina por los jeggings, llévelos con una camiseta o camisa de largo medio. Puede elegir una silueta ajustada o jeans skinny con lavados.



Piernas cortas: los bota campana y jeans largos con tacones dan efecto de mayor longitud. Evite los diseños con tiro bajo. Los pantalones al tobillo alargan la figura. No los use con dobladillos o efectos en los ruedos.



Vientre abultado o poca cintura: Los de talle alto favorecen. Llévelos en tonos oscuros y cortes rectos.



Piernas delgadas: la mayoría de cortes las favorecen, el recto, el skinny, los tiros altos y bajos. No usen diseños muy ajustados.



FLOR NADYNE MILLÁN M.

REDACCIÓN CARRUSEL @NadyneMillan