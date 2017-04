Asiste al estreno de 'The First Monday in May' con CARRUSEL

El próximo jueves 27 de abril se estrenará en Cine Colombia el documental de moda 'The First Monday In May'. Carrusel obsequia boletas dobles a cinco de sus lectores para este evento.

‘The First Monday in May’ es un documental que captura la magia de dos de los eventos culturales más importantes de Nueva York: la exhibición anual del Instituto de Vestuario en el Museo Metropolitano de Arte (MET) y la gala de inauguración que refleja el espíritu del espectáculo, conocida como Met Ball o Met Gala.



El “Met Gala” se realiza cada primavera y asisten algunas de las figuras más famosas del mundo de la moda, los negocios y el entretenimiento. En esta alfombra roja se encuentran actores galardonados por la Academia, supermodelos, íconos de la música pop y poderosos políticos.



Andrew Rossi, reconocido documentalista norteamericano, se propuso capturar el detrás de escena de este majestuoso evento. Por esta razón siguió por ocho meses a dos de los realizadores de la exhibición “China: A través del espejo”, que se realizó en 2015 y contó con la mayor asistencia en la historia del Instituto de Vestuario del MET. Se trata de Andrew Bolton, curador de la exposición, y Anna Wintour, la copresidenta de la “Met Gala 2015”. Rossi los acompañó mientras viajaban entre Nueva York, París y Pekín, con la tarea de conseguir apoyo para el evento del año, y también durante la planeación del espectáculo.



‘The First Monday in May’ es un retrato íntimo de “China: A través del espejo”, que según Rossi, muestra que la moda no sólo consiste en hacer ropa. Explica que “los diseñadores interpretan los símbolos visuales chinos para crear una versión fantástica de una iconografía china que manipula libremente los tejidos elegidos, las siluetas creadas, los motivos visuales empleados, etc. Los diseñadores toman una idea sobre la cultura china y la transforman en una obra original”.

Concurso

El documental tendrá cuatro únicas funciones del 27 al 30 de abril. Carrusel otorgará 5 entradas dobles , así que si quieres ser uno de los ganadores, estas son las condiciones del concurso:



1. Síguenos en nuestras redes sociales. (Facebook: Revista Carrusel, Twitter: @CarruselRevista e Instagram: @revistacarrusel)

2. Comparte esta publicación en tu perfil de Facebook

3. Usa el hashtag #MetGala, etiqueta a @cinecoalt y a @revistacarrusel

4. Etiqueta a tres personas más.



Los ganadores serán contactados por redes sociales.



REDACCIÓN CARRUSEL

Facebook: /CarruselRevista

Twitter: @CarruselRevista

Instagram: @revistacarrusel