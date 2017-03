Santiago Cruz: Viajando en trenes y aviones

Santiago Cruz vuelve a los escenarios. Esta vez para presentar en varias ciudades del país Trenes, aviones y viajes interplanetarios (2016). Se trata de su más reciente trabajo musical: "Distinto, arriesgado, algo vintage y con un sonido especial".



Hablamos con el cantautor ibaguereño (nominado tres veces al Latin Grammy) sobre su gira, que arrancó el 4 de marzo en el Palacio de los Deportes, en Bogotá, y recalará en países como España, Estados Unidos y Argentina.



¿Cuál es la historia del título?



Cuando era pequeño, en la casa de mi mamá había dos enciclopedias infantiles: El mundo de los niños y Mis primeros conocimientos. Cada tomo de esta enciclopedia contenía tres temas. Mi favorito era 'Trenes, aviones y viajes interplanetarios'. De ahí surgió el nombre.



Después de haber trabajado casi tres álbumes con el productor y músico español Nacho Mañó, ¿por qué decide cambiar la colaboración?



Fue un afán mío por buscar un giro. Veníamos de un sonido muy cuidado, de una propuesta muy clásica que respeta el formato de la música pop-rock. Quería más mugre en mi propuesta estética. Decidí trabajar con Mario Caldato Jr. y con Alexandre Kassin. Entre los dos produjeron el disco con una sonoridad distinta.



Nos acostumbramos a ver a Santiago Cruz como un cantautor romántico. ¿Usted le canta al amor o el amor es su inspiración?



Realmente lo de romántico es una faceta de mi propuesta. Sin duda, ha sido la de mayor repercusión a nivel comercial, pero los discos tienen muchas facetas más. Yo escribo sobre lo que me pasa y en este disco hay canciones sobre lo que significó volver a Ibagué y la amistad. En este tiempo, cantar al amor es fundamental.



¿Qué no ha podido convertir en canción?



Tengo una relación en particular con la paternidad hacia arriba. Es decir, con mi padre. Es algo que en algún momento exorcizaré en una canción.



¿Qué ha cambiado en Santiago Cruz desde sus inicios?



Creo que con la edad me voy volviendo un poquito más neurótico, pero reafirmando que al final de cuentas lo importante siempre serán las canciones.



¿Con quién le gustaría grabar un dúo?



Con Rubén Blades, Jorge Drexler, Alejandro Sanz y Carlos Vives.

