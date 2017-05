Cannes no permitirá que compitan filmes que se estrenen fuera de sala

El Festival de Cannes anunció que a partir del próximo año no se aceptarán películas que sean estrenadas en plataformas digitales como Netflix o fuera de las salas de cine. "Cualquier película que quiera competir en Cannes tendrá que comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas", y eso se aplicará "desde la edición de 2018", indicaron los organizadores en un comunicado.

En la edición de este año, que se celebra del 17 al 28 de mayo, hay una excepción. Las cintas de Netflix "Okja", de Bong Joon Ho, y "The Meyerowitz Stories", de Noah Baumbach, disputarán la Palma de Oro. El festival confirmó que estarán "en la selección oficial y en competición, tal y como ya se había anunciado el 13 de abril", en respuesta a los "rumores" sobre la exclusión de ambas cintas.



La organización del festival explicó que pidió a Netflix, "en vano, que aceptara que las dos películas puedan exhibirse para los espectadores en general en las salas de cine francesas y no solo para sus abonados", y lamentó no llegar a ningún acuerdo con la compañía. Aunque el certamen saludó la llegada de un nuevo operador como Netflix que ha "decidido invertir en el cine", insistió en su apoyo "al modo de explotación tradicional del cine en Francia y en el mundo".



El Festival de Cannes dijo haber entendido la "inquietud" que han generado las dos películas nominadas, y por eso impondrá la regla del estreno en los cines desde el año próximo.



La Federación Nacional de los Cines Franceses (FNCF) ya había planteado sus dudas sobre la difusión de las dos cintas de Netflix, ya que si ambas la hicieran de forma simultánea en internet y en las salas podrían ser sancionadas por el Centro Nacional de Cinematografía (CNC). La FNCF se quejó, además, de que Netflix acabó de cerrar sus oficinas en Francia y que "desde hace años esquiva la normativa francesa y las reglas fiscales" que son las que permiten que existan "la mayoría de filmes franceses y extranjeros de la selección oficial".



EFE