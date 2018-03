El abecé de los aceites vegetales para la piel 

05 de marzo 2018 , 10:51 a.m.

05 de marzo 2018 , 10:51 a.m.

Los aceites vegetales han evolucionado a tal punto que puedes usarlos no solo para que tu piel gane más suavidad y juventud, sino para que te ayuden a equilibrar tus emociones. Su origen se halla en las semillas o frutos de plantas oleaginosas y sirven como base para la elaboración de cosméticos. Las posibilidades van desde la línea tradicional clásica de aplicación tópica, o fórmulas más evolucionadas que combinadas con aceites esenciales son ideales para hacer masajes y obtener efectos relajantes.

¿Para qué sirven?

"Los aceites son sustancias que humectan la piel ayudando a recuperar el agua que pierde por factores del medio ambiente o enfermedades de la misma epidermis", según explica la dermatóloga Hilda Herrera. En palabras de Valeria Barahona, experta en piel, "los aceites esenciales brindan una textura más suave y lisa". Ahora bien, no todos sirven para el rostro, pues pueden tapar los poros y causar lesiones de acné. En el caso de los aceites para masajes, su principal beneficio es la relajación, además de facilitar, según el experto Andrés Casallas, "el procedimiento mecánico del masaje, que puede tener también fines drenantes o reductores que ayudan a acelerar los resultados con su uso continuo". María Isabel Fuentes, biocosmetóloga, advierte que cuando se habla de aceites de almendras, sésamos o aguacate, entre otros, "si bien hidratan la piel, se quedan en la capa más superficial, por lo que conviene repetir su aplicación".

¿Cómo elegirlos?

Entre los aceites vegetales recomendados están los puros, que no son excesivamente oleosos, no tienen preservativos, parabenos ni químicos y, por lo general, se pueden usar en la piel de cuerpo y rostro.

¿Cómo saber cuál es el más indicado para tu piel? "Depende de las características y de las zonas en las que lo quieres usar. Si, por ejemplo, tienes la piel seca, puedes usar aceite de coco, aceite de almendras, aceite de argán o aceite de uva. Muchos de estos contienen aceites esenciales", explica la biocosmetóloga María Isabel Fuentes.

Los multifuncionales son otro tipo de aceites: hidratan, reparan, regeneran y previenen el envejecimiento prematuro. Los secos, como los que tienen aceite de macadamia, nutren y revitalizan la piel, no dejan sensación grasosa y lo que queda en las manos tras su aplicación puede usarse en el cabello para eliminar el frizz. Los limpiadores, como los que contienen aceite de semilla de cártamo, aceite de coco, extractos de té blanco, manteca de karité y manteca de cacao, al aplicarlos se transforman en una espuma cremosa que facilita la limpieza y funcionan como crema de afeitar.

una oferta muy variada

De acuerdo con el principio activo, estos son los tipos de aceites vegetales que se encuentran en el mercado:

El de argán, que es un aceite vegetal puro e hidratante. También se usa para el cabello. El aceite de uva renueva y es antioxidante, antienvejecimiento e hidratante. El aceite de almendra es oleoso, se usa para la piel del cuerpo y contra las estrías y la deshidratación. El aceite de aguacate es antioxidante y antienvejecimiento; por su textura un poco densa se recomienda para el cuerpo. El aceite de coco es antioxidante, antienvejecimiento y altamente hidratante.

A otra categoría corresponden los que tienen propiedades terapéuticas como los usados en la aromaterapia y que, de acuerdo con los aceites esenciales que contengan (es decir, los componentes específicos de las plantas de las que fueron extraídos), pueden ser estimulantes, calmantes y bactericidas, entre otros. Estos son algunos:

Aceite de naranja, que revitaliza y mejora el estado de ánimo. Aceite de eucalipto, que ayuda a aliviar el agotamiento mental y refresca Aceite de bergamota, que da sensación de bienestar. Aceite de lavanda, que aporta relajación y tranquilidad.

¿Cuándo se pueden usar?

El momento ideal es después del baño, ya que los poros están abiertos, lo que permite que penetren mejor y haya una mayor hidratación. "Es importante que no se apliquen solos porque no reemplazan los serums, cremas o productos específicos para cada tipo de piel", dice la biocosmetóloga María Isabel Fuentes. Úsalos sobre la piel limpia y si la tuya tiene tendencia acnéica, evítalos. Si es muy seca, repite la aplicación en la noche y antes de la hidratante. Un consejo: "Hazlo en forma circular para no dejar sensación grasosa y facilitar su absorción", dice la experta Luisa Londoño.





Asesoría: Hilda Herrera, dermatóloga de Natura Cosméticos. Valeria Barahona, especialista en el cuidado de la piel de Bath & Body Works. María Isabel Fuentes, biocosmetóloga. Luisa Londoño, experta de Bio Oil Colombia. Andrés Casallas, entrenador de Clarins.



REDACCIÓN CARRUSEL