Aplazada feria Ibagué Negocios & Moda

Julio César Mendoza Orjuela, presidente de la Corporación Moda del Tolima (Cormoda), anunció a través de un comunicado oficial que la feria Ibagué Negocios & Moda, que se realizaría del 6 al 8 de septiembre próximos, se aplazó para el año entrante porque “no contó con los recursos públicos que tradicionalmente recibe este importante sector productivo de la región para la realización de la feria, que se ha posicionado como uno de los certámenes más importantes de la moda en Colombia”.

Esta situación impide, por lo tanto, que se lleve a cabo la alianza de patrocinio de la pasarela del diseñador colombiano Camilo Álvarez. En el mismo comunicado, presentan excusas “por una situación que en casi 10 años no nos había sucedido y no estuvo en nuestras manos”, dice el comunicado.



Los empresarios del sector textil y de la confección del Tolima expresaron, además, su sentimiento de pesar por esta coyuntura que no solo afectará a este gremio sino al sector hotelero, de restaurantes, transporte y comercio en general, en un momento que requiere el fortalecimiento de la economía y la reactivación del empleo.



En el mismo comunicado, Cormoda, los gerentes de los centros comerciales de la ciudad y representantes de gremios económicos como Cámara de Comercio y Cotelco esperan que los gobiernos locales y entidades que promueven el desarrollo del sistema moda, apoyen la edición 2018 de esta feria que impulsa al sector textil confección y a la ciudad de Ibagué.



REDACCIÓN CARRUSEL