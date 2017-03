Limonada de coco: Anécdotas para celebrar a Gabo

07 de marzo 2017 , 11:09 a.m.

En 2017 se celebran dos aniversarios redondos de Gabriel García Márquez: noventa de edad y cincuenta de haber publicado Cien años de soledad, su novela más importante. Tiempo oportuno para echarle mano, una vez más, a su anecdotario. Gabo no solo escribió historias desmesuradas: también las protagonizó, y lo sigue haciendo después de muerto.



El año pasado, por ejemplo, me encontraba en Riohacha conversando con el antropólogo Weildler Guerra Curvelo. De pronto miró el reloj y dijo que debía asistir a una ceremonia. Si yo quería ir –agregó– estaba cordialmente invitado.





Llegamos a una calle enfiestada: autoridades y líderes cívicos sentados en poltronas elegantes, frente a una casona antigua, oían hablar a un anciano de labia florida. El tema del discurso era que allí, dentro de esa casa, se había vivido la luna de miel más importante de la historia de Colombia: la de Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez Iguarán.



El orador, Ricardo Márquez Iguarán, hizo énfasis en su parentesco con la madre de Gabo, y además exaltó “la puntería de Gabriel Eligio”.

─Yo creo que engendró a Gabito en la primera noche de luna de miel –dijo, ante las risas de los concurrentes.

Entonces un sacerdote bendijo la casa donde se llevó a cabo “aquella proeza, que ya cumplió noventa años”.



En este punto le hice una aclaración ingenua al señor Márquez Iguarán: García Márquez no nació en Riohacha sino en Aracataca. Su respuesta fue tajante:



─En Aracataca lo parieron, pero acá fue engendrado. Que los cataqueros sigan dándose bombo por su nacimiento. Hoy celebramos en Riohacha los noventa años de su concepción.

¿Cómo no iba a resultar Gabito un fabulador desmedido –pensé– si en su familia han abundado desde siempre los excesos y las ocurrencias? Doña Luisa declaraba, con la mayor naturalidad del mundo, que la inteligencia de Gabo se debía a que ella, durante todo el embarazo, tomó bastante Emulsión de Scott.



Mis anécdotas preferidas de García Márquez son aquellas en que se evidencia que para él la ficción iba mucho más allá de la literatura y servía para procurarse una mejor vida en medio de las desdichas. Su hijo Rodrigo le contó al periodista Darío Arizmendi que, durante los peores tiempos, antes de recibir el beso definitivo de la Señora Fortuna, su padre lo calmaba a punta de argucias:



“Hijo, no pienses que tienes hambre. Duérmete tranquilo. Sueña que mañana tomarás mucha leche”.

En Gabo no contado, el estupendo libro de Arizmendi, se cuenta que García Márquez intentaba esperanzar a sus hijos diciéndoles que no iban a ser pobres siempre. Algún día –exclamaba– habría de llegar a la casa un señor con un maletín negro repleto de dinero. Entonces les cambiaría la suerte a todos.



Meses después de la publicación de Cien años de soledad, novela que desde el principio se vendió como pan caliente, un ejecutivo de la editorial Sudamericana llegó a México. Llamó por teléfono a García Márquez y le dijo que traía el primer pago de regalías. En ese momento García Márquez le pidió un favor que, según dijo, era de vida o muerte: cambiar el cheque y meter el dinero en un maletín negro. Al día siguiente lo esperaría en la casa.



Quiero creer que cuando sus hijos vieron entrar, por fin, al hombre del maletín negro, comprendieron que su padre era un señor hermoso con unas alas enormes, porque no solo era capaz de inventarse las mentiras más conmovedoras, sino también de hacer que fueran ciertas.



ALBERTO SALCEDO R.

Para CARRUSEL