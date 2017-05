Almodóvar, abierto a las incorrecciones en el Festival de Cannes

El cineasta español Pedro Almodóvar aseguró hoy que, como presidente del jurado de la competición oficial de Cannes, está abierto "a cualquier tipo de película en todos los sentidos y si es políticamente incorrecta será muy bien recibida". Acompañado por el resto de miembros del jurado -Will Smith, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Maren Ade, Fan Bingbing, Agnès Jaoui Park Chan-wook y Gabriel Yared-, Almodóvar aseguró en una rueda de prensa que su personalidad no cambiará cuando entre en la sala de proyección.

"Voy a seguir siendo la misma persona y voy a juzgar lo que vea, pero desde luego estoy abierto a todo tipo de incorrecciones", dijo el español en la jornada inaugural del festival. Almodóvar preside el jurado que será el encargado de otorgar los premios oficiales, incluida la ansiada Palma de Oro.



Al respecto señaló que como miembro de un jurado "tan variado y ecléctico", lo que espera es tener la misma sensación que debieron tener anteriores jurados de Cannes cuando vieron películas como "Viridiana", de Luis Buñuel, "La dolce vita", de Federico Fellini, o "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola, tres ganadoras de la Palma de Oro de Cannes.



"Espero que ese milagro ocurra y que nosotros y vosotros seamos testigos de ese milagro", dijo dirigiéndose a los periodistas. Y respecto a tener en cuenta la presencia femenina en las películas a competición después de que el año pasado no hubiera directoras entre las seleccionadas, el realizador de "Volver" aseguró que con sus películas ha demostrado su defensa de lo femenino.



"Me encuentro suficientemente femenino como para estar seguro de que mis opiniones contendrán la suficiente feminidad", dijo Almodóvar, quien agregó que "todas las variaciones, todos los géneros y todas las orientaciones están presentes en este jurado y de ese modo veremos las películas". Pero a partir de ahora, agregó, "lo más importante son las películas en sí mismas, no si están dirigidas por directores o directoras o por cuanta presencia gay hay en ellas". Una cuestión a la que Will Smith contestó, primero con humor y luego más serio, asegurando que será "el ojo afroamericano" del jurado y que espera que la diversidad presente en el jurado les lleve a tener "enfrentamientos artísticos y no físicos".



Almodóvar también explicó su sentimiento por ser el presidente del jurado de un festival como Cannes. "Mi primer sueño, y ya era suficientemente difícil, era hacer

cine. Cannes venía inmediatamente después, como algo irrealizable. Pero desde el año 82 que empecé a venir como espectador, para mí Cannes siempre es una gran fiesta, es el lugar por excelencia donde se celebra el cine de autor, que como espectador es mi género favorito, si es un género, y también como director".



Esa reflexión fue compartida por la actriz de Hollywood Jessica Chastain, quien recordó que su carrera como actriz comenzó en Cannes, con "The tree of Life", filme con el que Terrence Malick se llevó la Palma de Oro en 2011. "Es un sitio muy importante para mí, estoy muy conectada a Cannes. 'The tree of Life' lo recordaré hasta mi último aliento, es el filme de mi vida", afirmó emocionada.



Igualmente contento de estar en Cannes, un muy sonriente Will Smith resaltó que desde Filadelfia, donde creció, hasta esta localidad de la Costa Azul, "hay un largo camino". El reconocido actor resaltó que Cannes es el mayor prestigio en el mundo del cine, y sobre el jurado comentó: "cuando este nivel de artistas se unen, nunca sabes lo que va a ocurrir".



Sobre la dosis de glamour que aportan los desfiles de la alfombra roja de Cannes, Smith señaló que, con el calor que hace estos días y con la obligación de ver dos o tres películas cada jornada, "es más importante estar cómodo que sexy". Además prometió que se irá pronto a la cama cada noche y se tomará su tarea "muy en serio" para estar fresco en las proyecciones de la mañana.



ALICIA GARCÍA DE FRANCISCO

EFE