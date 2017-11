Taylor Swift, en la cima de Billboard

El álbum "Reputation" de Taylor Swift debutó en el primer lugar del ranking Billboard 200 y vendió 1'216.000 copias en su primera semana, según Nielsen Music. Esto lo convierte en el disco nuevo más vendido del año.

Las ventas de "Reputation" en la primera semana de su lanzamiento dejaron atrás al mejor debut del año anterior, "Damn.", del cantante de rap Kendrick Lamar, que llegó a vender 603.000 álbumes en la semana siguiente a su lanzamiento en abril.



"Reputation" ha sido el álbum más vendido en Estados Unidos este año. De acuerdo con Nielsen Music, el álbum supera con creces las 863.000 unidades vendidas entre todos los artistas ubicados desde el segundo puesto hasta el lugar 200 en el ranking de Billboard, para la semana que terminó el 16 de noviembre.



El álbum superó el millón de unidades vendidas apenas cuatro días después de su lanzamiento, pero no alcanzó la cifra del disco "25" de la cantante británica Adele, que vendió más de 2'430.000 copias en los primeros cuatro días tras su debut en noviembre del 2015.



"Reputation", el primer álbum de estudio de Swift en tres años, marcó otra transformación de imagen de la cantante de 27 años, quien comenzó en la música country y se convirtió en una estrella del pop. El primer sencillo del álbum, "Look What You Made Me Do", fue el mejor debut en la historia de YouTube con más de 43 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, cuando fue estrenado en agosto.



Desde que Nielsen Music comenzó a recopilar datos en 1991, Swift ha sido la única artista en tener tres álbumes diferentes con ventas de más de un millón de copias en una semana. "Reputation" es su cuarto disco en lograr ese hito, dijo la empresa.



REUTERS

(Reporte de Piya Sinha-Roy, información adicional de Jon Herskovitz, editado en español por Patricia Ávila)