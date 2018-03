Lucha frontal

Ni rosas, ni chocolates ni poemas. Cada vez más, el Día de la Mujer está dejando atrás ese punto dulzón y naif que pretende celebrarnos superficialmente y dando paso a otra clase de celebración: la que le abre las puertas al debate sobre nuestras luchas y la verdadera motivación de esta fecha, que, según la ONU, es reflexionar sobre los avances logrados, pedir más cambios y homenajear la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. En sintonía con ese propósito destacamos a cinco colombianas que, con sus logros y su trabajo, contribuyen a disminuir las brechas de género en sus profesiones.

Claudia López- Senadora

Claudia López ha promovido un proyecto de ley desde el 2014 para que la cuota de candidaturas de mujeres en las listas electorales sea del 50 por ciento. Foto: Cortesía Prensa Claudia López

Despierta amores y odios. Muchos la tildan de gritona o conflictiva, comentarios que ella ignora. “Llevo 15 años de mi vida denunciando delincuentes, he metido a 42 corruptos a la cárcel (...), siempre he tenido una relación de confrontación con quienes abusan del poder, y para eso se necesita carácter y fuerza, o si no, te aplastan”, dice la congresista del Partido Verde. Claudia López (Bogotá, 1970) se posesionó en el Senado en julio del 2014. Hasta entonces había trabajado en universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales e incluso en la Alcaldía de Bogotá. Pero solo trabajando como senadora ha recibido ofensas de sus colegas del tipo “deje de rebuznar” o “métase en sus calzoncillos”, que la llevan a decir: “El único sitio en mi vida en el que yo he sentido la fuerza del machismo y la homofobia es en el Congreso”.



Desde ese lugar que le ha sido tan hostil, pero que también le ha traído tantas satisfacciones y alegrías, ha promovido un proyecto de ley desde el 2014 para que la cuota de candidaturas de mujeres en las listas electorales sea del 50 por ciento. Pese a que esta iniciativa se ha hundido los últimos cuatro años, los fracasos no la desmotivan. Tiene claras sus prioridades en cuanto a la equidad de género: el cumplimiento de la Ley de la Economía del Cuidado (sancionada en el 2010), la equidad en la participación política, la equidad de ingreso y la eliminación de la violencia contra la mujer.



En su opinión, “el cambio es imparable” y dice con esperanza que “en los próximos años se elegirá una presidenta, habrá más de un tercio de mujeres en el Congreso, en las alcaldías y en las gobernaciones, y habrá muchas más gerentes en el sector privado”.

Alejandra Borrero- Actriz

’Ni con el pétalo de una rosa‘ es la campaña que ha creado Alejandra Borrero para combatir la violencia contra la mujer. Foto: Carlos Ortega

Después de forjar una sólida carrera como actriz, gracias a sus personajes en producciones como Azúcar (1989), Café con aroma de mujer (1994), Punto de giro (2003), El último matrimonio feliz (2008) y Amor en custodia (2009), Alejandra Borrero (Popayán, 1962) se atrevió a formar su propia empresa. Con Casa E, el teatro y la escuela de formación actoral que este año celebra su décimo aniversario, creó un espacio para producir, divulgar y vivir el arte. Este lugar también le permitió tomar distancia de la televisión cuando fue necesario: “Mi trabajo siempre ha sido serio, hecho con amor (...), así que el día que me dijeron que me iban a pagar tres centavos, me paré y dejé de hacer televisión por un tiempo”, recuerda.



Desde Casa E, la actriz ha fomentado la equidad y ha promovido la idea de que mujeres y hombres pueden hacer cualquier trabajo, ya sea en el escenario o tras bambalinas. Allí nació en el 2014 ’Ni con el pétalo de una rosa‘, una campaña que se convirtió en festival y que combate las violencias contra la mujer con obras de teatro, performances, conversatorios y otras actividades en las que participan mujeres víctimas de la violencia de género.



Borrero tiene plasmado el logo de este proyecto en el forro de su teléfono, en el anillo que lleva en su dedo anular derecho y en lo más profundo del corazón. Dice estar convencida de que “este es el siglo de las mujeres” y de que “el arte y la educación son el medio para la paz”.

Pilar Quintana - Escritora

La firma de Pilar Quintana figuró en el manifiesto Colombia tiene escritoras, que rechazó la decisión de no incluir mujeres en un evento literario en París. Foto: Mauricio León/ CEET

En los últimos meses, su nombre ha circulado en decenas de medios de comunicación gracias a La perra, su novela más reciente y con la que ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en enero pasado. En su lista de reconocimientos también están el premio de novela La Mar de Letras —que recibió en el 2010 por su libro Coleccionistas de polvos raros— y la distinción que le otorgó el Hay Festival en el 2007 al incluirla entre los 39 autores latinoamericanos menores de 39 años más destacados.



En noviembre del 2017, su firma figuró en el manifiesto Colombia tiene escritoras, que rechazó la decisión de no incluir mujeres en un evento literario en París, organizado en el marco del año Colombia-Francia. Ese episodio hizo evidente para la opinión pública la brecha de género en la literatura colombiana, una brecha que Quintana ha vivido en carne propia. “Mis dos mejores amigos son hombres escritores: Antonio García y Ricardo Silva. Cuando íbamos a eventos siempre me preguntaban a mí por la escritura femenina (...), pero jamás les preguntaban a ellos por la escritura masculina”, recuerda la escritora nacida en Cali, en 1972.



Desde el comienzo de su carrera literaria, Pilar Quintana ha luchado contra esa etiqueta de “literatura femenina”, que se le quiere poner a toda obra escrita por una mujer. Y es que, como ella argumenta, el género de quien escribe no define el género de la obra. Por eso mismo, planea seguir haciendo lo que más disfruta: contar historias, las que ella quiera.

Fabiola Calvo- Periodista

Fabiola Calvo trabaja en la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Foto: Héctor Fabio Zamora/ CEET

Cuando le preguntan por sus experiencias en lo que tiene que ver con la brecha de género, la periodista Fabiola Calvo Ocampo dice ser el peor ejemplo para hablar de ello porque ha sido “bienaventurada”. Sin embargo, su vida y su carrera dan cuenta de un ejemplo perfecto de lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en relación con el periodismo y una de sus materias primas: el lenguaje. Calvo Ocampo estudió Ciencias Sociales, Historia y Geografía en Pereira, y se graduó en 1980. Esta fue la década en que publicó su primer libro, EPL Diez hombres, un ejército, una historia (1985), en que asesinaron a sus tres hermanos varones (porque dos de ellos militaban en el EPL) y en que tuvo que exiliarse en España para proteger su vida.



Pero no permitió que el destino le pasara por encima. Durante su exilio, Calvo estudió un doctorado en sociología, publicó dos libros más y trabajó para la agencia mexicana Cimac y otros medios internacionales. En el 2003, recibió el premio La Mujer en la Unión Europea gracias a su labor periodística y empezó a trabajar en lo que más tarde se convertiría en la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que hoy tiene presencia en 36 países.



En el 2007, la periodista y también poeta regresó a Colombia y fundó esa red en el país. Durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, dirigió el programa Ni Reinas Ni Cenicientas, que se emitió hasta diciembre del 2015 en el Canal Capital, y en el 2013 publicó el libro Hablarán de mí. Como ella dice, en los años por venir seguirá trabajando por la equidad y para “contar historias y darles la voz a quienes no la tienen”.

Concepción Puerta - Académica

Tomando como ejemplo su vida, Concepción Puertas, le muestra a sus estudiantes que para llegar lejos lo más importante es el esfuerzo. Foto: Claudia Rubio/ CEET

En su currículum, la sección de publicaciones parece no terminar nunca. Lo mismo sucede con los cursos, los seminarios, los reconocimientos académicos. Actualmente, Concepción Puerta trabaja en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá como decana de la Facultad de Ciencias, un cargo ocupado por hombres en la gran mayoría de universidades.



Esta bacterióloga, investigadora y docente, nació en Cartagena en 1965 y es la tercera de cuatro hermanos. De sus padres (ambos químicos farmacéuticos) heredó la genuina pasión que siente por su carrera. De hecho, su madre, Concepción Bula, fue una de las dos primeras mujeres en recibir el título de químicas farmacéuticas en la Universidad de Cartagena, en 1958.



Pero al margen de la tradición familiar, esta mujer ha abierto su propio camino en el mundo de la ciencia. Mientras terminaba su carrera, trabajó en el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios y en 1991 se marchó a España para cursar un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Granada. Regresó al país a finales de 1993 y desde entonces no ha parado de estudiar, investigar, escribir y enseñar.



La decana asegura que nunca ha sido discriminada en su trabajo, pero sabe que otras mujeres no cuentan con la misma suerte, especialmente en el campo científico. Por eso, con su ejemplo de vida les muestra a sus estudiantes que para llegar lejos lo más importante es el esfuerzo. Puerta afirma con optimismo: “(...) pese a todas las dificultades, en nuestro país es posible no solo hacer ciencia, sino hacerla con calidad”.



Jimena Patiño Bonza

REDACCIÓN CARRUSEL