Mi Mundo y Yo: Gusi

El cantante Andrés Acosta, más conocido como Gusi, presentó el pasado 9 de marzo en plataformas de audio y video su sencillo 'Quiero contigo'. Luego de un año encerrado en estudios de grabación en Bogotá, Santa Marta, Los Ángeles y Miami, el también compositor tiene listas 20 canciones nuevas que saldrán a lo largo de este 2018.

Top 3 de canciones favoritas.

1. La bilirrubina, Juan Luis Guerra

2. Crash Into Me, Dave Matthews Band

3. Blackbird, The Beatles



¿El mejor recuerdo de su infancia?

Las vacaciones en San Bernardo del Viento, Córdoba.



¿Qué lo hace sonreír?

Mi hija.



¿Un artista con el que le gustaría colaborar?

Juan Luis Guerra.



De 1 a 5, ¿qué tan buen bailarín se considera?

6.



¿Su persona favorita en el mundo?

Mi esposa.



¿Cuál es su arma de seducción?

Hacer reír.



¿Un hobby peculiar?

Estudiar cocina y practicarla.



¿Qué pensó cuando vio a su hija por primera vez?

Que la vida ahora sí iba en serio.



Nos enteramos de que es bueno con las imitaciones. ¿Cuál es la mejor?

La gente dice que la de Homero Simpson o la voz de Felipe Peláez.



¿Cuál fue su primera guitarra?

La que mi papá le regaló a mi mamá cuando eran novios. Todavía la tengo.



Si no fuera cantante, ¿a qué se dedicaría?

Me dedicaría a ser lutier. Específicamente a fabricar guitarras acústicas.



¿Por qué 'Gusi'?

Porque mi mamá me decía así de cariño y así me quedé.



¿Lugar ideal para inspirarse?

El mar.



¿Película favorita?

Forrest Gump.



¿Un libro?

El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.



REDACCIÓN CARRUSEL