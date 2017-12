1.200 zorreros dicen que la Alcaldía no les ha cumplido

El 12 de diciembre pasado, decenas de excarreteros se reunieron en la plaza de Bolívar para firmar una acción de tutela con la que buscan que la Administración Distrital incluya, en el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, a 1.200 personas que, según denuncian, entregaron sus caballos pero no han recibido nada a cambio.

De acuerdo con el último informe de avance que sobre este tema tiene la Secretaría de Movilidad, de diciembre del 2016, todos los que participaron de un censo realizado en el 2010 fueron beneficiarios. En total, 2.893 carreteros obtuvieron las ayudas ofrecidas por el Distrito: 2.736 eligieron vehículos, 121 planes de negocio, 33 no escogieron nada y tres prefirieron vivienda.



Daniel Moya, quien firmó la solicitud, alega que muchos no fueron incluidos en el censo que se realizó para identificar a los que iban a participar del programa. “Le dijimos a la Secretaría de Movilidad que faltaban unos carreteros por la sustitución, que estaban en el censo del 2010 y que tienen cartas de propiedad, pases, todo para ser sustituidos”, explicó Moya.



De acuerdo con este hombre, no se han tenido en cuenta a 1.200 personas que entregaron voluntariamente sus animales. “Estamos haciendo una tutela para que les amparen y les den el carro. Estamos recogiendo firmas”, afirmó.



Entre tanto, Rosabel Rodríguez, representante legal de la asociación Arbui (Recicladores, Bodegueros y Carreteros Unidos por la Igualdad en Colombia) advirtió que esta situación ha llevado “a la pobreza absoluta” a muchas familias que dependían de sus vehículos de tracción animal.



“Muchos quedaron debiendo parqueaderos, quedaron endeudados, debían sus caballos y no los pudieron pagar, y esos daños que causó el Estado no fueron reparados”, manifestó Rosabel. Pese a estos reclamos, la Secretaría de Movilidad ha sido enfática en aclarar que el censo se realizó de manera satisfactoria y que, además, hubo una actualización en el 2012 que contó con la participación de líderes carreteros.

“Todo fue ampliamente publicitado, se realizó en cada una de las localidades de la ciudad así como en los sitios donde se ubica la comunidad carretera y contó con la participación activa de los líderes en 22 mesas de trabajo”, explica la entidad en su informe.



Después de esto, la Secretaría de Movilidad acató lo establecido en el Acuerdo Distrital 402 del 2009 de no permitir el ingreso de más beneficiarios al proceso de sustitución una vez realizado el diagnóstico del 2010.



“Esto con excepción de las personas censadas en el año 2010 que no actualizaron datos en el 2012, y solo si demostraban que continuaban ejerciendo como carreteros de la ciudad, para lo cual debían adjuntar los certificados de aptitud equina de los años 2010, 2011 y 2012”, informaron.



Pese a la claridad en la información de esta cartera, Ana García, una mujer de 53 años que llegó hasta la plaza de Bolívar desde el barrio Bilbao, de Suba, declara, con acta de la Secretaría de Ambiente en mano, que su esposo entregó el caballo y no ha recibido nada a cambio.



Según relató esta mujer, a su marido le dijeron que le iban a dar un carro por entregar el animal, pero murió hace seis meses y nunca le cumplieron esa promesa.



“El caballo lo entregamos en la calle 220, yo no entregué la carreta porque me dijeron que no, que luego iban por ella y no la dimos. No dieron datos y ahí la tengo pagando arriendo en un lote. No tengo cómo sobrevivir, ahorita me han estado ayudando los vecinos”, explica con resignación la mujer.



En las cifras de la Administración Distrital está documentado que 2.914 caballos fueron entregados de manera voluntaria. De estos, 2.798 fueron dados en adopción por la Secretaría de Ambiente, cuatro por la Asociación Defensora de Animales (ADA), 110 murieron en el proceso debido a su estado de salud y dos más fallecieron antes de llegar a las clínicas.



Según contó Ana, su esposo perdió la vida ya que durante muchos años tuvieron que compartir casa con los caballos, debido a que no tenían dinero para arrendar un establo. “Se me murió porque se me enfermó desde que trabajamos con los caballos, nos tocaba dejarlos en la misma casa y ese olor, lo que uno reciclaba, eso me le fue enfermando. Empezó por los pulmones, se le reventaron los vasos sanguíneos, le dio enfermedades del hígado y cirrosis”, lamentó.

Se atendieron reclamos

El Distrito tiene entre sus cuentas el haber recibido 2.081 reclamaciones ciudadanas por no pertenecer al censo. En este grupo había 444 personas que se registraron en el censo del año 2010, sin embargo, aclararon en la Secretaría de Movilidad, “con el fin de evaluar si continuaban en el oficio de carreteros, se les solicitó los certificados de aptitud equina 2010, 2011 y 2012, sin obtener respuesta”.



Además de esto, la ciudad tuvo que enfrentar en el 2013 96 acciones de tutela por este tema; en el 2014, 234; en el 2015 siete y hasta mayo del 2016, una. De todas estas, la Administración distrital solo perdió tres.



No obstante a este balance, el Distrito debe prepararse para una disputa más, ya que, según Rosabel Rodríguez, representante de la asociación Arbui y los presuntos 1.200 carreteros afectados, interpondrán una reclamación más.



“Ya pusimos varias demandas y hubo una que no se estudió bien y nos toca revisarla. Estamos reunidos en este momento analizando todo y también solicitando ante el Estado, las cortes Constitucional y Suprema, que nuestros reclamos sean estudiados, porque no ven los daños que le hacen a la gente más necesitada”, concluyó Rodríguez.

