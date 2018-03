Las diez zonas de Bogotá que tienen más habitantes por km cuadrado

Bogotá podría ser hoy la tercera ciudad más densa del mundo, es decir con más habitantes por kilómetro cuadrado, según las cifras oficiales obtenidas por EL TIEMPO en la Secretaría Distrital de Planeación.

Con una población actual estimada en 8’173.463 personas ubicadas en 37.969,42 hectáreas urbanas, la densidad estaría en un promedio de 215,26 habitantes por hectárea, o lo que es lo mismo 21.526 por kilómetro cuadrado. Ese es un dato promedio.



Un informe divulgado por la ONU el año pasado señalaba que Daca (Bangladés) tenía 44.500 y Bombay (India) 31.700. Si esas cifras se mantienen, el promedio de la capital colombiana es hoy el tercero más alto del mundo.



Pero más revelador es que nueve de las 19 localidades urbanas de la ciudad son aún más densas que el promedio, es decir, tienen más habitantes por kilómetro cuadrado, y la más alta es Bosa, en el suroccidente, con 38.995.



EL TIEMPO le puso la lupa al tema, teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 5.600 barrios organizados en lo que el Distrito llama Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que no son otra cosa que barrios organizados en sectores más o menos homogéneos. Son 115 en el área urbana. Lo que muestran los datos es que hay zonas (UPZ) que triplican el número de personas por kilómetro cuadrado, como Patio Bonito, un sector de la localidad de Kennedy conformado con alrededor de 50 barrios, donde el promedio de personas por kilómetro cuadrado es de 64.949.



Lo que muestra el análisis de los datos es que hay diez sectores que duplican o triplican el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado de toda la ciudad. De ellos tres están en Kennedy y dos en Suba. El resto corresponden a Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Rafael Uribe Uribe. En general, 60 de las 115 zonas están por encima del promedio general y corresponden a sectores de todas las localidades.



En contraste, hay localidades como Teusaquillo, en el corazón de Bogotá, donde los habitantes por kilómetro cuadrado oscilan entre 16.235 y 11.623, la mitad del indicador de la ciudad. Y hay zonas del centro donde la cifra puede estar entre 5.000 y 7.000 personas.

Densidad pero con urbanismo

¿Qué tan bueno o malo es que la ciudad tenga tantos habitantes por kilómetro cuadrado como le ocurre a Patio Bonito?



“Depende del soporte urbanístico que tenga”, responden los técnicos de la Secretaría de Planeación. Y se refieren a si hay espacio público, área verde, andenes para caminar, parques, un transporte eficiente, equipamiento para educación y salud, buenas comunicaciones. En últimas se trata de si hay soportes urbanos que permitan que la población realice sus actividades y tenga buena calidad de vida.



Para Eduardo Behrentz, vicerrector de Egresados de la Universidad de los Andes, una buena planificación lleva a una ciudad densa, y no es el caso de la capital, que se ha caracterizado por la informalidad y que tiene zonas de alto hacinamiento y aglomeración sin soportes urbanos que garanticen calidad de vida.



En su concepto hay tres temas claves: una buena planeación, una buena estructura de ordenamiento y una articulación de los proveedores de servicios. “Una buena planificación lleva a una ciudad densa, y no al revés”, explica. Hacinado no es denso.



Otro tema que precisan los expertos es que la densidad no necesariamente se identifica con edificios versus casas. Y lo demuestra Patio Bonito, donde predominan viviendas de uno a cuatro pisos, pero altamente habitados.



La paradoja de Bogotá es que las mayores concentraciones de personas se dan en zonas con déficit de servicios urbanos y donde menos habitantes hay por kilómetro cuadrado es donde está la mejor dotación.



“El reto es mejorar las condiciones de densidad, pero con adecuado soporte”, dicen en Planeación.

Patio Bonito: con oferta escolar, pero poca de salud y vías de acceso

“Vivimos en el sector de Patio Bonito porque el arriendo es más económico. Aquí pagamos 600.000 pesos por un apartamento que compartimos tres parejas. Además logré arrendar un local para poner mi barbería”, asegura Daniel Becerra, un venezolano que llegó a Bogotá hace seis meses. Él hace parte de las cerca de 191.000 personas que viven en las 294 hectáreas que componen este denso sector del suroccidente de Bogotá, que colinda con la avenida Ciudad de Cali, el río Bogotá y la localidad de Bosa.



Escasos parques grandes, el espacio público invadido por vendedores ambulantes, calles angostas y pocas vías de acceso son las grandes problemáticas que reclama la gente que vive en este punto.

Esta es la av. Ciudad de Cali con calle 38 sur. En algunos tramos está invadida de vendedores ambulantes. Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO

En un recorrido que hizo EL TIEMPO por la zona más densamente poblada de la ciudad, observó que hay casas de tres y hasta cuatro pisos. En ellas viven entre seis y siete familias y en la gran mayoría de estas viviendas hay un local comercial, por lo menos en las vías principales. “Es un sector embotellado, sobre todo para la gente que debe salir a trabajar, a pesar de tener buen transporte público. En la salud hay deficiencia, solo tenemos el hospital de Kennedy, pero queda retirado; el otro es el Cami de Patio Bonito, pero en donde se ubica es complejo por la inseguridad que lo rodea”, señala Ediefanny Aguilera, comerciante del barrio Patio Bonito, segundo sector.



“La mayoría de quienes vivimos aquí no somos de Bogotá. Por ejemplo, yo soy de Manizales. También hay gente de la costa Atlántica, del Chocó, del Valle y últimamente venezolanos”, relata José Jiménez, quien llegó a vivir a la carrera 88 D con calle 38 C sur, desde hace cuatro años, junto a su familia.



La calle 38 sur es la más comercial, pues conecta con Corabastos, lo que hace que mucha gente que reside en Patio Bonito trabaje allí.



“Llevo 37 años viviendo en el barrio San Dionisio y en este punto se pueden encontrar hasta seis colegios en menos de 10 cuadras, lo que significa que hay buena oferta de cupos escolares, de eso no hay queja. Sin embargo, tenemos un gran problema y es que el alcantarillado y la tubería de aguas negras son muy viejos y ya no aguantan toda la población que día a día va llegando”, dice Jacinto Quevedo.



Aunque hay parques pequeños, muchos habitantes prefieren que sus hijos no vayan por la inseguridad. “Al que a veces vamos es al de Campohermoso, allá hay piscina y canchas de fútbol, se mantiene bien aseado y seguro porque hay vigilancia”, describe Aguilera.



YOLANDA GÓMEZ

EDITORA EL TIEMPO

​En Twitter: @YolandaGomezT