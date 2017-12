Zona de cargue y descargue en Santa Lucía estaría lista en marzo

En una prueba de zonas de cargue y descargue en el que se utilizó un modelo de ‘pico y placa’, con parqueo en el costado izquierdo para el día par y en el derecho para los días impares, se logró mejorar la movilidad, en el sector comercial de Santa Lucía, en el sur de la ciudad.

La velocidad de la calle 46 sur pasó de 5,6 kilómetros por hora en un día normal a 24,9 kilómetros por hora. El experimento vial se hizo por este corredor, entre la avenida Caracas y la diagonal 45 B sur, localidad de Tunjuelito.



Con estos datos de la Secretaría de Movilidad se busca hacer permanente este plan a partir del primer trimestre del 2018, cuando se señalice la vía.



De los tres carriles que tiene la calle, solo uno se habilitó para parquear, cargar y descargar mercancía, dejando dos libres para la circulación de carros. “En este punto hay cerca de 141 locales comerciales de cerámica y acabados y con este piloto se logró descongestionar el sector. Esto es un proceso que debemos seguir, autorregularnos y transmitirles a los clientes para que ellos sepan que no se puede estacionar en los dos costados”, aseguró Víctor Manuel Rojas, comerciante que asistió a todas las reuniones que se hicieron con el Distrito para socializar el tema.



Pero no solo el beneficio es para los comerciantes: Mucha gente, en este trayecto de dos cuadras, podía demorarse en el trancón hasta 30 minutos, pero con el manejo del cargue y descargue son dos o cinco minutos máximo, precisó Rojas.



El plan piloto que se realizó entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre se ha venido repitiendo paulatinamente algunos días de la semana con la presencia de la Policía y gestores de la Secretaría de Movilidad.



“Esta medida es buena siempre y cuando la respeten. En muchos días cuando no está la Policía el caos vuelve. Esto se debe empezar a trabajar desde cada almacén y que los conductores de los camiones de acarreos colaboren también. Son cerca de 40 los carros de este tipo que están en la zona”, manifestó Fabio Suárez, comerciante.



Sobre este tema, Ricardo Lozano, transportador, aseguró que en algunos casos sí falta colaboración de los conductores, pero muchos de ellos ya están parqueando en las cuadras aledañas y solo llegan a cargar o descargar la mercancía.



Dentro de las sugerencias que manifestaron los comerciantes está la de darle más tiempo en verde al semáforo de la calle 46 sur en sentido occidente-oriente que da paso en la Caracas y que lleva a los barrios San Jorge y Marco Fidel Suárez, lo que ayudaría a que mejore el flujo vehicular.



Las mediciones de la Secretaría de Movilidad indican que en un día hábil entre las 7:15 a. m. y 8:15 a. m., por esta vía transitan alrededor de 4.271 vehículos.



Otros datos señalan que entre enero y noviembre del 2017 en esta zona se impusieron 535 multas de tránsito, de estas 174 fueron por el mal parqueo.



BOGOTÁ