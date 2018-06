Pague y después critique / Voy y vuelvo

Se les llena la boca criticando a los corruptos. Se escandalizan cuando escuchan palabras como Nule, Odebrecht, Moreno, Ñoño... Se indignan cuando sus fotos salen en las noticias o en los registros de prensa.



Son los mismos que ‘madrean’ por el hueco que acaban de coger con el carro o la moto; los primeros en lanzar improperios contra cualquier funcionario público; los que salen a votar “para que este país cambie” o “para que no sigan los mismos con las mismas”. Y qué tal esta: “para ver si se acaba tanta corrupción”.

Y qué decir de su comportamiento en casa: “Tienes que hacer las tareas”, “no hagas trampa”, “cuidadito me saca malas calificaciones”, “hágale caso a su mamá”, “respete, que esta es mi casa”. Son buenos para exigir, pero a la hora de cumplir sus obligaciones simplemente desaparecen, se esconden, entregan datos falsos para no ser detectados y, al mejor estilo de los políticos mañosos, descubren que a punta de tutelas pueden demorar las acciones judiciales o, en el mejor de los casos, frenar el pago de una infracción.



Sí, son los infractores de tránsito. Esos para quienes una multa es una pendejada a la que se le puede mamar gallo porque no pasa nada. Porque “para qué pagar, con tanto ladrón que hay en el Gobierno”. Es la reflexión facilista, simple e irresponsable. Son más de 700.000 comparendos que no se han pagado y suman más de 370.000 millones de pesos, lo que vale un colegio nuevo. Gracias a acciones mañosas de este porte, más de 28.000 multas prescribieron el año pasado, no se pudieron cobrar debido a la avivatada de sus infractores.

Eso, señoras y señores, es una forma de corrupción. Eso se llama tirar la piedra y esconder la mano. Eso se llama no ser un buen ciudadano y salir a criticar a diestra y siniestra. Sépalo: mientras usted sea un bárbaro al volante que se gana una multa y no la paga, no tiene derecho a quejarse ni a reclamar un mejor gobierno ni a despotricar de nada ni de nadie. Páguela, asuma su responsabilidad, sea justo con usted mismo, dé ejemplo a su familia y después sí reclame, porque está en su derecho, porque obró con rectitud y porque a usted le duele esta ciudad.



Alguien que no paga una multa –que, además, se la ganó por mal comportamiento– porque sabe que no le van a quitar el carro o la moto, ni lo van a denunciar en el trabajo ni lo van a ‘boletear’ en redes sociales es tan corrupto como los corruptos que critica. Porque es consciente, como el corrupto, de que obró mal, contra la ley, y de que puede beneficiarse ante la falta de autoridad. O hace la fácil: va y corrompe a un tramitador para que le ‘arregle’ la multa. Doblemente corrupto.



Todos hemos cometido faltas. Todos hemos cometido alguna infracción. Yo lo he hecho, y he tomado el curso para que me salga más barata. Y, sí, he dado con policías mañosos que hacen todo el teatro para ver si obtienen una mordida. Algunos entienden nuestra falta y hasta nos perdonan. Otros ni preguntan: “Firme aquí con cédula, por favor” es todo lo que dicen. Y nada que hacer: a pagar.



Duele, claro, porque las multas son costosas, porque no tenemos plata, porque se nos descuadra lo del mes o la matrícula o el mercado. Todo eso puede pasar. No estoy diciendo que todo deudor moroso sea un aprovechado, pero, habiendo oportunidades de renegociar el pago de una sanción, ¿por qué no acogerse? Y si se acoge, ¿por qué no cumplir? Infortunadamente, esas leyes restrictivas y hasta injustas son fruto de nuestro mal comportamiento, qué le vamos a hacer.



¿Es mi impresión o... la avenida 68 se ha vuelto un campo minado de huecos y ondulaciones?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

erncor@eltiempo.com

En Twitter: @ernestocortes28