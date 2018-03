Ciudades, las grandes ausentes / Voy y vuelvo

Las ciudades son las grandes ausentes de las campañas a Congreso y Presidencia. Los candidatos se van por las ramas, tocando un poco aquí y otro poco allá para dar la sensación de que piensan en ellas. O, lo que es peor, hablan generalidades para justificar un discurso a sabiendas de que no hay en él nada de fondo sobre este tema.

Señores candidatos: las ciudades son importantes. El país se urbanizó hace rato. La humanidad va camino de hacerlo. Aterricen sus discursos y propuestas a la realidad urbana que vivimos. No se limiten a decir que acabarán con el microtráfico o que habrá más plata para los municipios o que encontraron la fórmula para acabar con el robo de celulares. Esas son palabras con las que se quiere cautivar, pero que de cara a la realidad de la gente no pasan de ser enunciados.



Nadie está hablando de la urgencia de construir ciudades sostenibles a sabiendas de que es al Gobierno Nacional a quien compete poner las normas para que no sean los constructores quienes decidan cómo y dónde deben crecer nuestras ciudades. No lo digo yo, lo dice el señor Joan Clos, director ejecutivo de ONU Hábitat. “Sin el imperio de la ley, la urbanización termina en desastre”, dice.



¿Cuántos años más tienen que pasar para que en Colombia se tome en serio el tema de áreas metropolitanas? ¿Creen que Bogotá no lo necesita? ¿Por qué sigue predominando el entuerto de que los bogotanos no pueden elegir gobernador de Cundinamarca? ¿Acaso no somos municipio del departamento?



Señores candidatos, ¿cuál es su estrategia para proteger la franja agrícola para garantizar el abastecimiento en las ciudades? ¿Cuáles son los puentes que deberíamos tejer con nuestros campesinos para entender que dependemos uno del otro en igualdad de condiciones? ¿O quieren que se multiplique la tragedia de la Sabana, en donde la corrupción y falta de visión tiene condenados a varios municipios a la escasez de agua, la disparada del desempleo y el costo de vida?



¿Dónde están las propuestas sobre el papel que deben jugar las ciudades –y sus ciudadanos– de cara al posconflicto? Hay 32 invasiones en Valledupar fruto del desplazamiento y la pobreza; los límites de Bogotá se estarían expandiendo por cuenta de la llegada masiva de venezolanos; Hábitat ha detectado 132 asentamientos informales en Neiva; hay una altísima informalidad en Barranquilla y problemas serios de agua en Santa Marta. ¿Alguna propuestas señores candidatos?



El metro es importante, sin duda, pero no es la panacea de la movilidad. ¿Desactivarán la crisis que se cierne sobre el transporte masivo en todas las capitales? ¿Apoyarían algún tipo de carga tributaria para atajar el problema?



Hay que superar el discurso populista de que la moto es para los pobres mientras se siga evidenciando que día a día aumenta el número de muertos sin que autoridad alguna pueda evitarlo. ¿Qué han dicho sobre este tema que se instaló definitivamente en los entornos urbanos y que tienen en jaque a municipios grandes y pequeños?



Señores candidatos de todas las vertientes y de todos los colores: la ciudad no es importante solo para capturar votos o pegar afiches en paredes y postes. Por estos candidatos simplemente no hay que votar. Pero háblennos de la ciudad y su destino.



A propósito: Antonio Navarro también anda en campaña… pero para la alcaldía. No desaprovecha selfi ni puya para irse posicionando. Será por aquello de que “al que madruga…”.

ERNESTO CORTES FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

erncor@eltiempo.com

En Twitter: @ernestocortes28