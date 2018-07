Bicitaxis, ¡a formalizarse! / Voy y vuelvo

Alrededor de diez años tuvieron que pasar para que, finalmente, la autoridad competente sentara las bases de una reglamentación que permitirá la formalización del oficio del bicitaxismo.



En efecto, esta semana se dio a conocer la tan esperada resolución del Ministerio del Transporte que muchos veníamos reclamando para que estos aparatos presten un servicio digno y seguro a los usuarios, a la vez que les permita a decenas de familias generar ingresos para su sustento.

Haber demorado la expedición de esas reglas de juego –no se entiende bien por qué– dio pie para que una alternativa para la movilidad de las personas se haya convertido en un fenómeno de ‘mafias’ que hoy controlan el negocio; para que se invadieran espacios públicos, se registrara una alta accidentalidad y que del triciclo de pedal se pasara a la salvajada de los tricimotos en las ciclorrutas, con toda su carga de arbitrariedad y contaminación.

Dice la resolución que los bicitaxistas tendrán que portar licencia de conducción y tarjetón como el de los taxis; hacer una revisión semestral a los triciclos, afiliarse a una empresa de transporte y tener una tarifa regulada por el Gobierno.



En seis meses, la Alcaldía de Bogotá deberá contar con estudios listos en esta materia para organizarla, esto es, un censo de propietarios y conductores de bicitaxis, cursos para su formación, espacios de circulación, características de los vehículos, zonas de parqueo y demás. Así mismo, tendrá que velar para que se ponga fin a los triciclos de motor y se garantice que estos sean accionados por pedal o de forma eléctrica.



Los bicitaxis, bien adaptados y formalizados, pueden convertirse en un atractivo para la ciudad, como sucede en Londres o Nueva York –aunque por allá también hay uno que otro chambón al volante de ellos–.

Como tampoco puede ceder a que estos aparatos excedan su velocidad en las ciclorrutas, tal como sucede hoy en algunas de ellas FACEBOOK

TWITTER

Si se mejoraran estéticamente, se convertirían en alternativa para el turismo, pues los que existen ahora dejan mucho qué desear. También pueden ayudar como medio integrador del sistema masivo de transporte. Eso es lo que realmente esperamos.



La medida ha sido bien recibida por los más interesados, aunque algunos insisten en el bendito motor de gasolina. En esto, la Alcaldía no puede ceder ni dejarse chantajear. Como tampoco puede ceder a que estos aparatos excedan su velocidad en las ciclorrutas, tal como sucede hoy en algunas de ellas. Y parte clave de su funcionamiento debe ser la organización a la hora de prestar el servicio.



Hoy circulan sin Dios ni ley, andan en contravía por las avenidas, no respetan andenes y prácticamente se han apoderado de las partes bajas de los puentes para estacionar. Con recorridos claros y sitios de estacionamiento que no invadan ni generen incomodidad a los vecinos, el bicitaxismo bien puede convertirse en ejemplo de movilidad amigable con el medioambiente y la ciudad.



Y ojalá que no aparezcan ahora los oportunistas que vean en la tan esperada norma un arma política para empezar a oponerse con falsos discursos y temerarias insinuaciones. Si dejamos que eso pase, pasarían otros 10 años de informalidad y conflicto en las calles.



¿Es mi percepción o... cobrarle IVA al servicio de Uber no será el pretexto perfecto para ‘legalizar’ un servicio que el mismo Gobierno declaró ilegal hace rato?

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Correo: erncor@eltiempo.com

En Twitter: @ernestocortes28