Enseñanzas sobre vivienda en el Foro Urbano Mundial

Greg Budworth, director de Compass House Services, reflexionó sobre el impacto de la generación de vivienda en todas las capas sociales. Su análisis lo hizo durante el IX Foro Urbano Mundial, que se celebra en Kuala Lumpur (Malasia).



El experto señaló que por cada dólar que se invierte en este concepto se generan tres dólares de incremento en el producto interno del país que lo hace, no importa si esa inversión se realiza en vivienda de interés social, prioritario o de mayor costo.

Además sostuvo que los gobiernos no pueden ser tímidos en estimular este renglón de la economía, toda vez que por cada nueva vivienda se generan varias tributaciones que al final compensan la inyección de capital previa. “Es una retribución económica infalible, un circulo virtuoso. Esto sin contar lo positivo en la calidad de vida (salud e inclusión, por ejemplo) de quienes logran acceder a una solución de este tipo”, agregó el director. “Y una sociedad balanceada y satisfecha atrae la prosperidad y el turismo”.



Jorge Wolpert, director de la Comisión Nacional de Vivienda de México, agregó que en ese mismo campo las viviendas se deben edificar de manera sostenible, tanto para los que más posibilidad económicas tienen como para los menos favorecidos. “Tal sostenibilidad se consigue con viviendas dignas, bien ubicadas, con acceso a los transportes públicos y a las infraestructuras de goce social”, destacó el mexicano.

Mujeres

En otro espacio del Foro participó Kathryn Travers, directora de Women in Cities, organización que busca erradicar la violencia contra mujeres y niñas en las urbes.

“Para lograr que las mujeres no seamos vulneradas hay que hacer una transformación transversal, comenzando desde la educación, en la que se deben incluir perspectivas de mujer y género, para generar la consciencia desde la niñez, la adolescencia y la adultez”, apuntó Travers. “El cambio no se hace sin la participación y el compromiso directo de hombres y mujeres”.



