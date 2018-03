Insólita respuesta de funcionario a una víctima motiva propuesta

“Ah, eso sí, yo no sé. Eso es decisión de él. Eso sí no lo puede mirar nadie. Ahora, si usted viene a que le pongan un policía ahí, a toda hora, es muy complicado”.

Esta fue la lacónica respuesta que le dio un funcionario de la Casa de Justicia de Fontibón a Sofía*, una mujer víctima de maltrato por parte de su compañero, cuando ella le preguntó sobre la posibilidad de que él pudiera atentar contra su vida.



El hecho quedó registrado en un video. Instantes después, el mismo funcionario le volvió a preguntar que si lo que quería era que le pusieran un escolta o algo así.



La denuncia del caso fue dada a conocer por el exconcejal de Bogotá Felipe Ríos (hoy candidato a la Cámara por el partido Cambio Radical), quien advierte que el 80 por ciento de los casos no se denuncian debido a que el 24 por ciento de las mujeres tienen miedo a represalias, el 12,2 por ciento no creen en la justicia y el 6 por ciento no saben cómo hacerlo ni ante quién acudir.



Este es solo uno de los muchos ejemplos que a diario padece una mujer en lo que se denomina la ruta de la infamia, ese viacrucis por el que deben pasar las víctimas.



En lo corrido de este año, al menos 760 mujeres en Bogotá han sido maltratadas por sus parejas sentimentales. La mayoría de ellas son mujeres como Sofía, con edades entre los 20 y 34 años de edad. Solo en estos primeros meses del año se han registrado 530 casos contra esta franja de la población femenina. Así lo revela un informe entregado por la Facultad de Derecho de la Universidad Libre con cifras de Medicina Legal.



EL TIEMPO acompañó a la víctima hasta la Casa de Justicia para sacar las copias del expediente que había solicitado desde hacia varios días. Sin embargo, tal y como lo afirmaron funcionarios de esa dependencia, sacar las copias no era posible porque la fotocopiadora estaba dañada desde hace varios días.



La agresión contra esta mujer se presentó el 2 de enero del 2017, de acuerdo con la información oficial, que coincide con el relato de la víctima. Su compañero, según relata, la atacó con arma cortopunzante. A mediados de ese mismo mes se le dictó la medida de protección.



Pero luego de esto, la Comisaría la citó para hacerle seguimiento, diligencia programada para el mes de abril. Pero ella no llegó. Luego la llamaron, le enviaron comunicaciones a su lugar de residencia, le marcaron al celular, dice la fuente oficial con la presencia de la mujer y EL TIEMPO. Pero ella no respondió a los llamados.



Indicó que se tuvo que refugiar durante más de cuatro meses junto con sus dos hijas por fuera de Bogotá ante el temor de que su compañero tomara represalias por la denuncia que interpuso contra él.



Frente a este tipo de situaciones, Ríos propone crear una ruta única de atención a las víctimas “que se caracterice por la celeridad en el proceso, que la autoridad correspondiente brinde su ayuda de manera ágil y eficaz, y lo más importante, que no queden en la impunidad”, precisó.



BOGOTÁ

* Nombre cambiado por protección de la víctima.