Regresa sin excepciones el pico y placa en Bogotá

El regreso del pico y placa en Bogotá, desde este martes 10 de enero, revoca los beneficios que existían en algunas zonas del norte, sur y centro de la ciudad. Además, llevar tres o más pasajeros en un vehículo particular ya no será una excepción para no cumplir con la medida vial. También se confirmó que la medida aplicará en su horario habitual: en la mañana de 6 a. m. a 8:30 a. m. y en la tarde de 3:00 p. m. a 7:30 p. m