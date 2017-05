Polémico video: líder de taxistas les pide inmovilizar carros de Uber

En redes sociales circula un video en el que se ve como el líder de los taxistas, Hugo Ospina, les pide a sus colegas que pidan el servicio de carro por la aplicación Uber para luego ser entregados a la Policía.

Esta grabación fue revelada en medio de la jornada de protesta que adelanta el gremio de los taxistas en varias ciudades del país con el fin de exigirle al Gobierno medidas para regular las aplicaciones de transporte que operaran de manera ilegal.



Al ser consultado sobre este tema, Ospina manifestó que es cierto y no solo para los carros que trabajan con Uber, sino también de Cabify, Mi Águila y todas estas plataformas.



EL TIEMPO: ¿El video es de hoy?



Hugo Ospina: Me imagino que sí.



ET: ¿No cree que esto puede incentivar a la violencia?



Hugo Ospina: No, no creo, porque nosotros pedimos el carro y se lo entregamos a la Policía. En solo este mes ya hemos hecho inmovilizar más de 150 de estos vehículos que trabajan con estas plataformas tecnológicas.



Por su parte, el coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, manifestó que no han inmovilizado carros que han sido pedidos por los taxistas por medio de las aplicaciones móviles como lo afirma el líder de los ‘amarillos’.

BOGOTÁ