No cesa la pesadilla para víctimas de fatal accidente hace cuatro años

El 12 de julio del 2013, la vida de tres familias cambió para siempre. Sus seres queridos fueron víctimas de un accidente protagonizado por Fabio Andrés Salamanca, un abogado de 23 años. El hombre embistió con su camioneta, que conducía bajo los efectos del alcohol, el taxi en el que se movilizaban Ana Eduvina Torres, de 25 años; Diana Milena Bastidas, de 26, y conducido por Hollman Cangrejo, de 30 años.

El siniestro, en la calle 26 con carrera 30, dejó dos víctimas mortales y un herido de gravedad. Las dos mujeres que iban como pasajeras murieron de manera instantánea, y el taxista perdió por completo la movilidad de sus piernas. Salamanca salió ileso.



Cuatro años después, la pesadilla para las víctimas del hecho no termina. Además de insistir en que hubo irregularidades de la justicia, el mayor dolor de cabeza con el que la familia Torres dice haber tenido que vivir este tiempo es con el abogado que para entonces contrataron, junto con la familia Bastidas, para su defensa.



“Decidimos contratar los servicios del abogado, ya que era el mismo caso; entonces nos unimos con la familia de don Roberto (padre de Diana). Él fue el que nos llevó el caso. Tuvimos inconvenientes porque siempre hizo las cosas por allá solo, a escondidas. Decía, estoy en diálogos, estoy hablando, sabiendo que él ya tenía algo prácticamente negociado; incluso, decía que la indemnización iba a salir de la familia Salamanca, pero eso no fue así. Salió de un seguro de la camioneta, porque los Salamanca en ningún momento nos dieron un peso”, dicen los Torres.

Decía que la indemnización iba a salir de la familia Salamanca, pero eso no fue así FACEBOOK

TWITTER

El abogado al que se refiere es Giovanni Cortés, que para entonces tenía 28 años y fue quien representó a las familias de las fallecidas en el accidente. Cortés logró la que se considera una de las indemnizaciones más altas en cuanto a delitos de homicidio culposo se trata, según fuentes de la Fiscalía: alrededor de $ 1.000 millones.



Sin embargo, Roberto Bastidas, padre de Diana Milena, también muestra su inconformidad y precaución al hablar del asunto. Para él, su abogado actuó de manera poco profesional, debido a que una vez les fue pagada la indemnización y con ella también sus honorarios, los abandonó y no continuó en el proceso.



“Él cobró 100 millones de pesos por dos audiencias en las que estuvo con nosotros. Después de eso no volvió a aparecer. A la audiencia que vino después, diciembre de ese mismo año, 2013, él no llegó y por eso fue aplazada. El fiscal dijo que no podía hacer la audiencia porque las partes no tenían una defensa”, afirma Bastidas, quien el miércoles pasado conmemoró, con una misa en el sector de Venecia, y junto a sus seres queridos, el fallecimiento de su hija.



El proceso contra Salamanca se cerró (con otro legista). Hoy, ambas familias llevan una demanda contra Cortés, por lo que llaman abandono de la defensa e incumplimiento de su cargo.



“Con la familia de don Roberto le pusimos una demanda en el Consejo Superior de la Judicatura. Pero allá también era audiencia tras audiencia y nunca pasa nada. La semana pasada tuvimos una, 'de calificación', pero, según la magistrada, el señor actuó correctamente. Ahora hay una pendiente para determinar por qué no asistió a la audiencia de 2013; por eso tiene un proceso disciplinario”, concluye Martha.

EL TIEMPO se contactó con Giovanni Cortés; sin embargo, pese a haber entregado declaraciones sobre lo ocurrido, no autorizó la publicación de estas a causa del proceso disciplinario en el que se encuentra inmerso.

Torres y Bastidas

Martha Isabel Torres es la hermana mayor de Ana Eduvina. Vive en un municipio de la sabana de Bogotá y se previene a la hora de recordar lo que han sido estos años para su familia.



Habla en nombre de sus papás, que decidieron dejar de lado cualquier recuerdo del accidente y seguir adelante. Aún sigue considerando injusta la condena de apenas cinco años para el responsable, quien hoy goza de libertad condicional.



La justicia le había otorgado a Salamanca prisión domiciliaria y trabajo social, el cual cumplió el joven en la empresa familiar, lo que le significó una rebaja de su condena, algo que, no obstante haber sido avalado por la justicia, la familia se niega a aceptar.

“Las leyes aquí en Colombia no existen. Nunca hay justicia para la gente y con decir estas cosas, ese muchacho no va a ir a una cárcel nuevamente. No nos van a devolver a mi hermana”, añadió Torres.

Polémica

Este caso no es el único que ha generado inconformismo, particularmente entre las víctimas. Con elementos parecidos al de Salamanca, en Bogotá se presentó el episodio de Ernesto Manzanera, un copiloto de avión que chocó su vehículo, en diciembre del 2014, contra una camioneta en la que se movilizaba una familia y provocó la muerte de cuatro personas. El hombre huyó de la escena.



Luego de un proceso judicial, que incluyó una indemnización a las víctimas por cerca de 1.400 millones de pesos, la Fiscalía solicitó la preclusión del caso. Sin embargo, el juez desestimó la petición. El acusado, tras permanecer en detención domiciliaria, volvió a la libertad en el 2016 por vencimiento de términos, pero el proceso continúa. El fiscal que llevaba el caso y pidió la preclusión fue capturado en abril de este año, acusado de concusión.



Según la Secretaría de Movilidad, los choques en vías pasaron de 292 entre enero y junio del 2016 a 259 este año. Ese despacho indica que la mayor reducción ocurrió en los meses de enero, cuando se pasó de 48 a 35 víctimas, y marzo, que se redujo de 53 a 38.

En cuanto a las personas fallecidas tras estos hechos, también se registra un descenso, toda vez que se pasó de 27 el año pasado a 18 este 2017, en el mismo periodo. A su vez, los peatones fallecidos en las vías pasaron de 140 a 126; los motociclistas, de 86 a 80 y los ciclistas, de 35 a 29.

El taxista

Hollman Cangrejo ha permanecido ajeno a esta disputa. También fue indemnizado por las afectaciones que le dejó el accidente y desde entonces lucha por recuperar su vida.



Desde el 2013 depende de una silla de ruedas para movilizarse, pero esto no le ha impedido mantener un trabajo estable: es conductor de una camioneta de servicios especiales. Esto lo ha logrado gracias a la ayuda familiar, en especial de su hermana mayor, Álix, quien renunció a su trabajo para tenderle una mano.



MARÍA CAMILA BERNAL

Especial para EL TIEMPO