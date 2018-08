La emisora Vibra dice no a la violencia contra las mujeres

En entrevista con la subeditora de El TIEMPO y directora de la campaña No Es Hora De Callar, Jineth Bedoya, Carlos Méndez, el director de la emisora Vibra, habla sobre cómo se han transformado los mensajes de esta estación radial al tratar el tema de violencia de género y sobre la nueva versión del Festival de Tendencias y Música, que se llevará a cabo el 11 de agosto.

Dentro de Vibra casi todos son hombres, solo hay dos mujeres. ¿Por qué?



Cuando buscamos mujeres que reemplazaran a Karen Vinasco, las mismas oyentes eran quienes les tiraban piedras. Nosotros también hacemos nuestros filtros y hemos tenido mujeres muy valiosas al aire. Entonces el problema no somos los hombres, el problema en ese caso son las mujeres, porque tienen una solidaridad de género increíble, pero entre ellas son devastadoras.



No hay peor comentario destructivo que el de una mujer contra una mujer, somos muy duras. ¿Eso ustedes lo evidencian o de pronto sus oyentes, cuando hablan del tema de violencias?



Vibra tiene una conexión emocional muy fuerte con sus oyentes. Por supuesto que para estos casos de violencia, a veces nos comentan cosas, pero todavía hay mucha timidez, aún sentimos que no se habla tan abiertamente de este tema.



¿Qué fue lo que cambió en ustedes para empezar a meterse en el tema de violencia de género y manejarlo de forma diferente?



Vibra siempre ha tenido una conciencia y más estando liderada por una mujer como Karen Vinasco. No sé cómo llegamos al tema, pero si hoy hay algún comentario, tiene que haber alguno de la mesa de trabajo que diga: oiga, pilas que lo que está pasando ahí es contra la voluntad de alguien o pilas que ella no quiere hacer algo. Durante muchos años el pensamiento fue que el hombre podía hacer lo que quisiera con la mujer y era él quien mandaba y decidía.



Entonces, siendo una emisora que maneja y toca tanto los sentimientos, particularmente de la mujer, dijimos: nosotros no podemos apoyar esto, alguien tiene que decir pilas con la violencia en la casa, con la violencia psicológica, hay una línea. Llevamos casi tres años enviando esos mensajes y son constantes.



¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de su competencia y de esos mensajes tan agresivos que muchas veces ellos promueven?



Confieso que a veces me apeno de escuchar radios colegas, no porque nosotros seamos perfectos, también hemos cometido errores como comunicadores y como hombres. Pero yo escucho a veces otras emisoras y digo: Dios mío, pero qué está pasando. En Vibra somos una familia y una empresa medianamente grande, estamos muy cerca el uno del otro y en nosotros hay una conciencia sobre los mensajes.



Casos como el de Rosa Elvira Cely y Yuliana Samboní nos motivaron a tener una reacción. La gran ventaja de tener un periódico, un micrófono o un canal de televisión tiene que llamarnos a una responsabilidad.



Son casos muy fuertes, que sacuden a la opinión pública, pero yo digo que hay personas que están pagando ejemplos muy caros para que reaccionemos. Es muy fácil levantar el dedo y decir: ese jovencito que cogió la camioneta del papá y borracho fue y mató a dos niñas en la 26, qué tal el tipo, cómo es de loco. Ese muchacho está pagando cárcel y está dándonos un ejemplo de las cosas que no se deben hacer porque crecimos creyendo que era gracioso que el papá manejara con trago. Esa es la otra lectura que hacemos de estos casos.

¿Cuál es el tema de la edición del Festival T&M de este año?



A todos nos van a pasar cosas difíciles, tal vez a unos más que a otros, pero la vida hay que vivirla. Lo digo yo, que también sobreviví a un cáncer: qué bonita es la oportunidad de vivir, de cantar, de ser libre, de tener mis amigos y de tener un trabajo. Por supuesto que tenemos que decir que no es hora de callar, que si algo pasa hay que decirlo y gritarlo, pero la vida sigue y hay que gozarla. Quiero que ese mensaje de alegría se lo llevemos mucho a la gente.



¿Qué va a pasar ese 11 de agosto?



Este es un evento muy grande con un gran show y varios artistas. Tenemos muchas mujeres en escena. Vamos a tener a nuestras invitadas de honor, que son mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, las vamos a tener en una zona especial, pero más que llevarlas a que compartan con nosotros, son un símbolo con el que queremos decirle a la gente: estas chicas que están aquí, son unas verracas. Si alguien está pasando por algo, le decimos que lo hable o lo cante. De eso se trata, de demostrar que sí se puede salir adelante.



Además, hay artistas que se han sumado a No Es Hora De Callar como Santiago Cruz, las chicas de Mujeres a la Plancha y también está Chocquibtown.



Hay mujeres muy poderosas, muy exitosas, Goyo es supremamente poderosa. Ella encarna miles de cosas importantes y qué bueno que muchas mujeres se sientan empoderadas por otras. Trataremos también de hablar con ellas y contarles sobre la labor de No Es Hora De Callar, para que hagan parte de ese día.



¿En dónde?



En el Campo de Golf Briceño, Autopista Norte, Kilómetro 19, vía Bogotá-Sopó. Hay que llegar desde muy temprano, la gente puede irse en los buses, acá vendemos los tiquetes. La manera de ganarse las entradas es oyendo la emisora, no hay de otra. Es un día para todos, para disfrutar y estar con los amigos. Si quieren llorar al novio o ir a buscar uno, todo es bienvenido, pero sobre todo no es hora de callar.



