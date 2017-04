En Pasadena se venden almuerzos en plena vía

Desde hace más de tres años, alrededor de seis vehículos que se estacionan todos los días en la carrera 45A, entre calles 105 y 106, se han convertido en un problema para quienes viven en el sector de Pasadena; barrio ubicado en el noroccidente de Bogotá.

Y es que estos carros, en los que se venden almuerzos, además de afectar la movilidad de esta vía, paralela a la autopista Norte, también parecen poner en peligro a quienes compran la comida, pues acostumbran sentarse a consumirla en los

andenes, aun cuando por la zona transitan muchos carros.



"Desde mediodía veo al dueño de un carrito azul vendiendo almuerzos frente a un edificio en la carrera 45A con calle 106. Sin embargo, lo grave es que los comensales se sientan en los jardines de los edificios haciendo de estos un comedor”, señaló Clara Garzón, residente de la zona.



Frente a la denuncia de algunos vecinos, Lorena Salamanca, quien lleva dos años vendiendo almuerzos en un carro particular, explicó que ella trabaja de esta forma por necesidad.



“A mi esposo le hicieron un trasplante de riñón hace algunos años, por lo que en ningún lado lo contratan. Yo sí he tenido varios empleos, pero el lío es que cuando mi marido se enfermaba no me daban permiso para llevarlo al hospital. Además, aquí gano un poco más del salario mínimo”, dijo Salamanca.



Por otra parte, Doris Manrique, residente de la zona, aseguró que le preocupa que los compradores de almuerzo se sienten sobre las aceras, pues “aquí ha ocurrido más de un accidente de tránsito. Y si siguen ocurriendo, estos peatones serían los mayores

afectados”.

Frente a este problema, Secretaría de Movilidad afirmó que está adelantando operativos contra vehículos mal parqueados en toda la localidad, con el fin de recuperar las vías. De hecho, al corte del 28 de febrero, se realizaron 25.182 comparendos por estacionar vehículos en sitios prohibidos de Bogotá.



Por su parte, el Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público (Dadep) dijo que si bien Movilidad puede imponer comparendos a los vehículos por estar mal estacionados, el tema de las ventas informales les corresponde a la alcaldía local y al Instituto Para la Economía Social (IPES). Sin embargo, para que la alcaldía actúe, la ciudadanía debe hacer las denuncias directamente en esta entidad.



