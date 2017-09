Venezolanos temen ser desalojados de cercanías a la Terminal

Una de las áreas verdes del Terminal de Transporte de Bogotá se ha vuelto el lugar en el que duermen algunos venezolanos que llegan a la capital en busca de oportunidades laborales.

Hace un mes, la copropiedad del terminal de Transporte dispuso para ellos un espacio con el ánimo de brindarles protección y un techo.



Luego, por brigadas de aseo se les sacó de la zona y ellos se reubicaron bajo un árbol en un área verde frente al Terminal. Diariamente llegan y se van personas, bien sea porque consiguen trabajo, reciben su primera quincena para un arriendo o siguen su viaje hacia su país de destino.



Este lunes, en las horas de la mañana, funcionarios de la copropiedad realizaron mediciones en la zona donde duermen con la intención de instalar unas materas como parte de acciones de embellecimiento que se están tomando. El hecho generó preocupación entre los venezolanos.



Luis Padilla, vocero de los venezolanos en esta zona, expresó su preocupación al ver a los administrativos realizar las mediciones y lamenta que la solución que ellos contemplen sea desalojar a tantas personas que no tienen dinero y están buscando diariamente opciones laborales.



Un funcionario expresó extraoficialmente que cuando empiecen a intervenir la zona los venezolanos se tendrán que retirar, al ser este un lugar de paso y no un sitio para pernoctar.



EL TIEMPO buscó una aclaración adicional oficial con el Terminal de Transporte, que indicó no hay confirmación de que arreglos que se realicen próximamente vayan a afectar a la comunidad de venezolanos.



Laura Valentina Cortés Sierra

Especial para EL TIEMPO.