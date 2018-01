Vendaval en el norte de Bogotá causa emergencia

Un nuevo vendaval se presentó en el norte de la ciudad en la tarde de este miércoles. Ocho locales del centro comercial San Andresito Norte presentaron afectaciones en sus tejados. Entre tanto, la granizada irrumpió en algunos locales del centro comercial Tu Casa, ubicado en Suba.

Por su parte, los Bomberos de Bogotá realizaron un balance de los daños que ocasionaron estas fuertes lluvias. Durante la tarde de este miércoles, siete árboles cayeron sobre la vía en varios sectores de la ciudad, y el tránsito se vio interrumpido en la avenida Boyacá con 170, calle 65 con carrera 10, calle 224 con carrera 7, calle 153 con 56, diagonal 61 con 27, autopista Norte con 213 y calle 195 con 45. Estos se suman a los nueve árboles caídos el martes y el incremento del caudal del canal de la carrera 15, entre calles 134 y 151.



Un reportero de EL TIEMPO captó en video la granizada en el Club El Rancho, al norte de la ciudad.

En la localidad de Santa Fe, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) atendió este miércoles una emergencia por riesgo de colapso estructural en cuatro predios, habitados por tres familias, en el barrio Lourdes, ubicado en la calle 3 n.° 1 A- 65, debido a las precipitaciones que se presentaron el martes.



Y es que a los fuertes aguaceros y granizadas de los últimos días se han sumado ahora vendavales y microtornados que han sacudido el norte y sur de la ciudad. El pasado lunes festivo en horas de la tarde los fuertes vientos superiores a 50 kilómetros por hora afectaron a Yomasa y Santa Librada en el suroriente y dejó 136 predios afectados de las cuales 98 se quedaron sin techo. El 31 de diciembre también varias casas de Niza, en el noroccidente, se quedaron sin techo.



El fenómeno no es nuevo, solo que ahora es con mayor intensidad y lo que preocupa a las autoridades es que se reporta en una época que antes era más seca. Luego de las fuertes lluvias que se vivieron el pasado martes y el aguacero con granizo de este miércoles en varios sectores de Bogotá, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) decidió mantener la alerta amarilla. Es decir, hacer un llamado de atención a los ciudadanos para que estén atentos al mal clima.



Entre enero de 2017 y enero de 2018, en Bogotá se han presentado 18 vendavales, 5 de ellos en la localidad de Ciudad Bolívar. También se han reportado en San Cristóbal, Suba y Puente Aranda, según el Idiger.



Estos microtornados lo que han ocasionado son daños en tejados, techos, ventanas y árboles.



En ayudas humanitarias a lo largo de estos doce meses, el Idiger reporta la entrega de 1035 tejas de zinc, 82 frazadas, 21 kit de limpieza, 5 kit cocina y 2 estufas.





Recomendaciones:

Asegure bien las tejas con amarres.

No use piedras, ni ladrillos para sostener las tejas.

Cambie las tejas deterioradas o en mal estado.

Proteja los ojos y demás partes del cuerpo de partículas u objetos que caen.

Aléjese de muros, paredes, vallas, árboles o de las ramas que puedan caer.

Asegure materas, vidrios, ventanas, grúas, andamios, etc.

Evite exponerse directamente al viento

Reporte al 123 cualquier caso o emergencia.



REDACCIÓN BOGOTÁ