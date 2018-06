Última oportunidad para pagar el predial en Bogotá sin sanciones

Desde mañana se generará multa por no declarar y comenzarán a correr intereses de mora para quienes no paguen. La Secretaría de Hacienda asegura que 500.000 contribuyentes (de casi dos millones) no han pagado alrededor de 315.000 millones de pesos. Se han recaudado 2,8 billones de 3,1 billones previstos para el 2018.



La sanción por extemporaneidad es del 1,5 por ciento por mes o fracción de mes de retardo sobre el valor del impuesto a cargo, sin exceder del 100 % para los años 2001 y siguientes, y del 5 por ciento para los años 2000 y anteriores y no pueden ser inferiores a la sanción mínima que para el año 2018 es de $ 156.000 para predios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 y de $ 208.000 para los demás predios.

Según la Secretaría de Hacienda, los 500.000 propietarios que no han pagado (de casi 2 millones de contribuyentes) deben pagar alrededor de 315.000 millones de pesos. A la fecha, la Dirección de Impuestos de Bogotá ha recaudado 2,8 billones de pesos de los 3,1 billones estimados para el predial en el 2018.



De los 39.300 predios que eligieron pagar con la modalidad de cuotas, 30.000 ya se pusieron al día con la primera cuota; 139, con la segunda; 881, con la tercera y 504 ya pagaron las cuatro cuotas. El 13 de julio vence el plazo para el pago de la segunda cuota.



“Después del 15 de junio comenzarán a correr intereses por mora”, reiteró la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, quien invitó a utilizar los canales virtuales de la entidad para realizar todos los trámites de impuestos.



En total, 200.000 personas han utilizado el portal web para efectuar los respectivos pagos. En lo que va del año se han recaudado 444.000 millones de pesos por este canal.



Las oficinas virtuales disponen con 20.000 corresponsales bancarios en todo el país, como droguerías, supermercados, tiendas de barrio y misceláneas.



Usted puede consultar los puntos autorizados en la página web de la Secretaría de hacienda http://www.shd.gov.co/shd/bancos-autorizados.



Redacción Bogotá

