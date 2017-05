Más de 400 jóvenes se la juegan contra la droga

Sentada en las gradas de la cancha del barrio Domingo Laín, calle 64B sur con carrera 18N, en Ciudad Bolívar, Liliana Murcia, operaria de máquina plana, espera que se inicie el partido. Son las 12:02 de un martes soleado y su hija de 16 años se alista para tocar el balón.



Juegan La 40 y Joga Bonito, dos equipos que en otros tiempos, bajo el yugo de la delincuencia y las drogas, hubieran protagonizado una gresca, aumentando así la estadística de violencia barrial. Pero hoy no.

Antes de comenzar a rodar el balón, pasa lo inesperado para este espectador ajeno: los jugadores, la mayoría jóvenes que están en vulnerabilidad por la amenaza del consumo de sustancias o porque los actos delictivos les respiran en la nuca, hacen un círculo y se inicia un ritual, que, de practicarse en más canchas o estadios, le hubiera salvado la vida a más de uno: ellos acuerdan sus propias reglas de juego.



Los puntos son otorgados de acuerdo con el respeto, la solidaridad, la honestidad y la participación. Por eso, la hija de Liliana está allí, porque para lograr hacer gol y ganar los dos puntos que se otorgan por cada uno de los valores, el balón lo tiene que pisar la mujer. E hizo gol.



Este es el sentido que tiene la estrategia Va Jugando, que lidera la subdirección para la juventud de la Secretaría de Integración Social y que, por ahora, según las cifras entregadas a EL TIEMPO, ha permitido arrebatarle a la violencia más de 400 niños, adolescentes y jóvenes de los barrios San Francisco, La Alameda y el propio Laín.

En otros momentos de la vida, ninguno de los tres sectores pisaba el territorio del otro. Pero hoy las cosas son distintas. Mientras avanza el partido, un grupo de muchachos que no están vinculados al proceso llegan, se sientan y encienden un cigarro de marihuana, pero luego, al sentir que el parque ya no es de ellos y que les pertenece a los que están a este lado de la línea, miran de reojo y se van.

La 40 y Joga Bonito jugaron en medio de un sol radiante. Al final, el partido quedó 11-9. Foto: Hugo Parra

El profe Royman Amaya recordó que Va Jugando viene desde Barranquilla, en donde, con el apoyo de varias universidades, lograron entender que había que ingresar a la subcultura de la violencia de las pandillas de esa región. Y la mejor manera de hacerlo era mediante el fútbol, ese gran denominador.



Aquí no hay un árbitro que decida si fue gol o no: lo que hay es un mediador que les permite a los jóvenes, por ejemplo, decidir si fue de la ‘mano de Dios’ que hubo gol o no. Y no dejan pasar el valor de la deshonestidad. Ni la agresión a las mujeres ni a los niños. Tampoco hay consumo de drogas o alcohol antes de los partidos, y cuando la cancha está llena, no hay robos, como sucedía antes.

El profe dice que cada uno de los valores son dos puntos. Al final del partido, La 40 ganó 11-9, y los puntos de valor los aprobó Joga Bonito porque dijo que sí fueron honestos, solidarios, respetuosos y participativos. Los otros tres puntos los ganaron como en un partido tradicional: el gol.



Daza, rapero de 29 años, experto en artes gráficas, que participa en talleres productivos en la Casa de la Juventud y a quien se le reconoce por ser líder en Ciudad Bolívar, dice que muchos de estos muchachos que hoy están en las esquinas a la espera de cometer un robo o en la venta de droga necesitan “mucho cariño”. Lo dice luego de pasar, en otro tiempo, más de cuatro años en ese mundo.



“Va Jugando es una oportunidad para todos, para los chicos que son vulnerables, para las personas que están por fuera, para las familias, para los círculos más cercanos de amigos. Aquí se pueden dar cuenta de cómo prevenir, de cómo ayudar. Y no son malos, les falta más cariño”, dice.



Al final del encuentro se reunieron, compartieron y se alistaron para la foto, mientras que en la esquina tres vecinos del barrio que los han visto a las 3 de la mañana pintar y alistar el parque, limpiar las zonas verdes y espantar los malos vicios, refunfuñaron: “Eso aquí se reúnen es a echar vicio”. Y se marcharon hacia sus casas.

La estrategia Va Jugando iría a otras dos localidades

Luego de los resultados de Va Jugando, EL TIEMPO pudo establecer que ya se trabaja en la posibilidad de llevar esta iniciativa a localidades como San Cristóbal y Rafael Uribe.



Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, dijo que a pesar de ser un espacio competitivo, lo que se premian son los buenos comportamientos de los jóvenes, a partir del cumplimiento de sus propias reglas de juego.



Las cifras oficiales de violencia en Ciudad Bolívar revelan una tendencia a la baja. En los cuatro primeros meses del 2017 se registraron 62 homicidios frente a 80 que se reportaron en el 2016, en el mismo periodo. Esto representa una reducción del 22,5 por ciento.



Como lo informó el alcalde Enrique Peñalosa, esto se logró gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y la Administración.



Y en medio de estos resultados, la estrategia Va Jugando es otro componente que se suma para la pacificación en aquellas zonas donde hay altos índices de violencia.

Precisamente, el 13 de febrero pasado, Peñalosa y la secretaria de Integración Social, María Consuelo Araujo Castro, firmaron en esta zona de la ciudad el pacto para evitar el consumo y reducir los índices de violencia.



Y es que además del fútbol, los jóvenes incluyen temas culturales propios de su entorno como los grafitis y el hip-hop.



