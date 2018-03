Útica espera hace siete años tres obras, tras una avalancha

Pocos días después del 11 de abril del 2011, fecha en que la parte occidental del municipio de Útica fue arrasada por una avalancha de la quebrada Negra, cerca de 850 estudiantes del colegio Manuel Murillo Toro tuvieron que trasladarse a un predio, sobre la vía férrea, para recibir sus clases.

En una improvisada carpa se dividieron los salones, y bajo el sol y las lluvias terminaron su año escolar. Meses después, mientras se solucionaba su reubicación, con recursos de la Nación se construyeron salones provisionales, “pero las estructuras se fueron deteriorando y eran un riesgo para los estudiantes, entonces se construyeron otras, más sofisticadas, en las que hoy reciben las cátedras”, contó el secretario de Gobierno, Diego Medina.



La reconstrucción del colegio, que llevan esperando los habitantes de Útica desde hace siete años, es una de las tres grandes obras que deben erigirse allí. Sin embargo, el meollo del asunto radica en que no puede realizarse sobre el actual casco urbano, pues la única zona con la que se cuenta está en alto riesgo.



“El colegio, el puesto de salud y las 23 viviendas que se llevó la quebrada Negra en la temporada invernal del 2011 deben ser trasladas a un predio a las afueras del municipio, que se llama La Esperanza, que hoy es considerado suelo de expansión urbana”, recordó el alcalde de la población, Alfonso Mahecha.



Para las gestiones que debe adelantar el Gobierno Nacional se designó al Fondo de Adaptación, mientras que para el nivel departamental, al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun).

¿Por qué la demora?

Al frente de esta última entidad está Nicolás Gómez, quien es su gerente. Según explicó, el proceso de reubicación parcial de Útica no es una labor fácil. “Cuando llegamos a este gobierno, en el 2016, encontramos que habían esfuerzos, pero no estaban articulados. Además, el costo estimado de las tres obras se calculaba en 56.000 millones de pesos, recursos con los que no contábamos las partes y por los que nos ha tocado hacer un gran esfuerzo para irlos asegurando”, explicó.



Lo primero fue encontrar el lote para reconstruir el equipamiento. “Debía ser en una zona alta, pues la parte que resultó afectada por la avalancha está al nivel de la cota de la quebrada. Tras varios estudios que arrancaron en el 2011 se determinó que sería en el predio La Esperanza. Pero era de un privado, así que se demoró un tiempo la conciliación, la declaratoria de uso público y la compra”, explicó Gómez.



Después de adquirirlo y de su inclusión en el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT), se requirió intervenirlo, “para construir ocho muros de contención y los pilotajes, para garantizar la estabilidad del terreno. Aquí pusieron recursos tanto la Gobernación de Cundinamarca, la Nación y la Corporación Autónoma Regional (CAR)”, explicó Gómez, gerente de Fondecun.



Una vez se finalicen estas obras, que se espera sea en junio de este año, se debe realizar el traslado de las redes de servicios públicos, para el que las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) comprometió un estimado de 1.300 millones de pesos, pues sin estas no se pueden erigir las construcciones.



Además, en una socialización que sostuvieron las entidades nacionales, departamentales y municipales con las veedurías ciudadanas el pasado miércoles, se presentó un nuevo cronograma de la intervención, en el que se sostuvo “que la próxima semana se entregará una parte del predio La Esperanza al Fondo Nacional de Adaptación, para que se construya el puesto de salud”, reveló el alcalde de Útica, Alfonso Mahecha.



Nicolás Gómez, gerente de Fondecun, explicó que cuando se entregue el predio, la Gobernación de Cundinamarca girará cerca del 70 por ciento de los recursos para la construcción del nuevo colegio, y lo restante se dividirán entre el Ministerio de Educación y el municipio. Si las cosas salen de acuerdo al último cronograma fijado, en julio del 2019 estaría listo.

Los afectados

Muchos de los habitantes de Útica esperan que estas promesas se materialicen. Uno de ellos es Héctor Guamán, de 72 años, quien vive hoy en una casa donada por María Bernal de Escobar. Él lo perdió todo el 11 de abril del 2011.



“Me quedé con lo que traía puesto, y una linterna que saqué de mi casa. Tenía un vivero que levanté con un préstamo que me hizo el Estado, y una semana antes de la avalancha lo terminé de pagar. Hoy soy una de las personas que espera las viviendas que se supone se construirán para reubicarnos, pero llevo siete años esperando”, relató.



A una cuadra de Guamán está Ómar Forero, de 81 años. Él y su esposa, Yolanda, se salvaron, por segundos, de ser arrollados por la quebrada.



“Ese 11 de abril los campesinos que están en la parte alta escucharon un estruendo, y nos llamaron para advertirnos que se había crecido. Nos dijeron que saliéramos corriendo y así lo hicimos con mi esposa y un perro. Corrimos hacia un cerro y cuando comenzamos a subir pasó la creciente, y arrasó con todo”, relató Ómar.



Lo único que no se llevó fue la virgen que está a una cuadra de su casa, en la entrada del cementerio, y que cada año es pintada y retocada por los habitantes que esperan que las obras de la reubicación de Útica se hagan realidad.

Intervención para prevenir emergencias

Para no repetir la historia de 1988 y del 2011, con las avalanchas sobre la quebrada Negra, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca invirtió un poco más de $ 7.600 millones sobre 5,3 kilómetros de este afluente y del río Negro. Las obras fueron realizadas a finales del 2016, y consistieron en remover más de 477.000 metros cúbicos de sedimentos de los cuerpos de agua, y ese material fue dispuesto sobre las orillas, para elevar los jarillones, así como para ampliar el cauce. Esto baja los niveles del afluente, mientras aumenta el de su borde, para evitar que en las crecientes el agua de desborde.



MICHAEL CRUZ ROA

EL TIEMPO

@M_CruzRoa

Miccru@eltiempo.com