Conquistó al asesino de su novio y lo entregó

Como de telenovela fue el desenlace de la historia de una mujer que, meses después de presenciar el asesinato de su novio, decidió apoyar, a su manera, la investigación que adelantaba la Sijín Bogotá sobre el caso: contactó por redes sociales al agresor, lo conquistó, se ganó su confianza y logró que se confesara como el autor material de dicho crimen, que ocurrió el pasado mes de febrero en la localidad de Bosa.

De acuerdo con los investigadores de la línea de homicidios de la Sijín, la joven siempre estuvo muy pendiente del proceso investigativo, por lo que pudo conocer detalles de la identidad del presunto asesino de su novio y fue cuando decidió buscarlo en Facebook, indagar sobre sus gustos y crear un perfil falso para contactarse con él.



Casi tres meses transcurrieron mientras esta mujer se ganaba la confianza del victimario, intercambiaban mensajes todos los días, le enviaba fotos íntimas sin su rostro y finalmente logró convencerlo de que ella estaba cumpliendo una condena en su casa, por pertenecer a una banda delincuencial, y que por eso no podían encontrarse y conocerse.



Solo así logró que él, entre muchas otras cosas, le relatara la historia de un homicidio que había cometido en Bosa hace pocos meses. Le contó que el 22 de febrero pasado tenía la tarea de asesinar a un reciclador del sector de Pablo VI, pero el arma no funcionó, por eso huyó del lugar y mientras lo hacía se percató de que una pareja que iba entrando en un vehículo a su casa había sido testigo del hecho, y para no dejar ninguna pista, se acercó y le disparó al conductor, causándole la muerte.

La víctima, un paramédico identificado como Ángel Giovany Aparicio, iba ese día acompañado de su novia, la misma mujer que tiempo después trabajó en un plan para hacer que el victimario confesara el crimen y así tener una prueba contundente que aportar al proceso.

La investigación

Pese a que la información preliminar de las autoridades indicaba que Aparicio había sido víctima de una bala perdida producto de un enfrentamiento entre jíbaros del sector, gracias a las investigaciones que desde el año pasado adelantaba la Sijín, y a los audios y conversaciones entregados por esta mujer a las autoridades, lograron corroborar que el presunto asesino formaba parte de ‘los Cápsulas’, una banda criminal que hace más de 10 años, aproximadamente, operaba en los barrios Bosa Piamonte, Carbonell y Humberto Valencia, en el sur de la ciudad.



A principio de este año, las autoridades empezaron a investigar los homicidios que podrían estar relacionados con esta banda, y encontraron que el del paramédico Aparicio era uno de esos.



Quince integrantes de la banda fueron capturados, les dictaron medida de aseguramiento y tendrán que responder por tráfico de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.



BOGOTÁ