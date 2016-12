Las dudas que dejó la extraña muerte de un hombre en motel de Bogotá

Los familiares de Ariz Jeason Rodríguez Silva, que apareció sin vida en un motel del barrio Venecia el pasado viernes, denuncian inconsistencias en la versión que les dieron en ese establecimiento sobre lo que pasó con su allegado.



Rodríguez, de 35 años y que deja cinco hijos, salió en compañía de un amigo el jueves 15 de diciembre; sin embargo, de su paradero no volvieron a saber hasta el siguiente día, luego de que la esposa del fallecido preguntó por él en varios establecimientos de Venecia, ya que en su búsqueda encontraron que en ese sector desocuparon una de sus cuentas bancarias.



“Mi cuñada comenzó a preguntar, con una foto, por Jeason y un señor que trabajaba en la zona le dijo que fuera a uno de los moteles porque allí ocurrió un accidente”, narró Briam Rodríguez, el hermano.



Cuando la mujer llegó al sitio, encontró que estaban realizando el levantamiento de un cadáver en el lugar. “Ella me llamó y dijo que habían encontrado un cuerpo con las características de mi hermano”, contó Rodríguez, quien al llegar al sitio comprobó que era su familiar.



“El joven que atendía el lugar me dijo que Jeason llegó con dos mujeres y que luego ellas se fueron. Pero le increpé que cómo era posible que no se comunicaran con mi hermano para preguntarle que si ellas se podían retirar”, señaló Briam Rodríguez.



Pero además las cámaras de seguridad dejaron de grabar durante 12 horas, precisamente en el lapso en que el fallecido estuvo en el sitio. “Dijeron que el equipo había fallado y que se apagaron las cámaras. Les dije que se dañan justo cuando matan a una persona”, señaló Rodríguez.



El hecho es investigado por la Policía, la cual no se refirió al caso.

BOGOTÁ