Mediante tutelas reintegran a 50 trabajadores de Aguas de Bogotá

De las 200 tutelas que se han interpuesto para el reintegro de trabajadores de Aguas de Bogotá, a quienes se les acabó el contrato el pasado 12 de febrero cuando entró en operación el nuevo esquema de aseo, 50 han salido en contra de la empresa.



Los jueces han ordenado ubicarlos en los mismos puestos o similares a los que tenían. Los principales argumentos para la reincorporación son salud, fuero sindical y prepensión.

Entre ellos está el señor Isaías Niño Niño, quien con una bolsita de dulces en sus manos curtidas y callosas, pasa y saluda a cada uno de sus compañeros de trabajo. Ofrece. Es un ritual de vida; sus padres le enseñaron a ser bondadoso. Durante su vida laboral, barrió las calles de Bogotá.



Hoy está en las calles con su nuevo uniforme color naranja, en cumplimiento de la orden que le da el reintegro por ser prepensionado.



Él sonríe y cuenta que no le gusta molestar a nadie pero que esta vez le tocó interponer una acción de tutela porque tiene 61 años y su esposa, Ubaldina, sufre trastorno bipolar. Él la mantiene y mientras está en el trabajo, su vecina, doña Yuri, en un barrio de Bosa, sur de la ciudad, la cuida.



Durante varias semanas la mayoría de estos trabajadores permanecieron en el segundo piso de una bodega en la localidad de Puente Aranda, mientras se definía su situación.



Ayer, el gerente de Aguas de Bogotá, Juan Manuel García, dijo que 32 ya están en actividades y se espera que otros seis salgan entre hoy y mañana a sus labores. Tres tienen incapacidad y aún falta por reubicar a los otros nueve que deberán permanecer allí, en el segundo piso, mientras sale algún puesto.

García dijo que se da cumplimiento cabal a las órdenes de los jueces, pero que hay casos en los que no están de acuerdo. El funcionario advirtió que apelaron todas las decisiones, pues estas señalan que los deben poner en los mismos cargos o similares, pero ese servicio de aseo ya no lo presta la empresa Aguas de Bogotá.



Entre los casos está el de un trabajador identificado como Jimmy García, un exconductor de dobletroque quien ayer contó que sufre de insuficiencia renal y que debe tener cuidado con la alimentación.



En conversación con este medio, el trabajador dijo que en virtud del fallo le ofrecieron realizar gestión con la comunidad, pero que rechazó ese ofrecimiento “porque es un cargo inferior al que tenia como conductor”.



Sobre el caso particular, el gerente de Aguas de Bogotá dice que “a la fecha no se aporta ni incapacidad médica ni reporta enfermedad ni pérdida de capacidad laboral”. Así mismo, “el certificado médico de control periódico que realiza la empresa, con fecha 9 de julio del 2018, señala que debe evitar laborar horas extras y que se le debe permitir periodos de tiempo suficientes para la toma de alimentos. Se recomienda continuar con los controles con especialistas tratantes”.



En todo caso, Aguas de Bogotá espera que las EPS envíen a la entidad la información sobre las enfermedades no profesionales de estos trabajadores.



Esta situación se suma a la de una abogada que en primera instancia se le ordenó el reintegro y se le indemnizó con cerca 40 millones de pesos. Sin embargo, en segunda instancia el fallo fue revocado. Aguas de Bogotá inició tanto acciones civiles para que devuelva la plata como también penales porque al parecer suplantó a la gerente de gestión humana en una decisión disciplinaria, en la que expidió certificaciones a favor de un investigado.



Hugo Parra Gómez

REDACCIÓN BOGOTÁEn Twitter: @hugoparragomez