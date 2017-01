Turista que vivía en El Dorado será deportada a su país

Migración Colombia informó este miércoles que la ciudadana estadounidense Tanya Lynn Lewis, de quien se conoció que 'vivía' desde hace más de dos meses en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, será deportada a su país luego de que se constatara que estaba “de forma irregular en territorio colombiano”.

“Lewis es reincidente en el incumplimiento de la normatividad migratoria, toda vez que sobre la extranjera está vigente una sanción administrativa de deportación, emanada por la Regional Occidente de Migración Colombia, en el mes de octubre, como consecuencia de su ingreso irregular”, señala la autoridad migratoria a través de un comunicado de prensa.



La mujer, de 46 años de edad, le dijo el martes a CITYNOTICIAS que había llegado al país como turista, pero que, tras acabar con el dinero que tenía para su viaje, no tuvo otra opción que tomar la terminal aérea por casa. (Lea aquí en detalle la historia de Tanya Lewis).



Lewis inició su travesía en 2015, cuando decidió viajar a Jordania, país donde quería empezar una nueva vida, lejos de Luisiana, su estado natal. Después de viajar por Canadá y el Reino Unido llegó a Ecuador. Allí estuvo unos días hasta que decidió tomar un bus hacia Colombia donde pretendía viajar hacia España y finalmente a Jordania. Visitó varios lugares y en Cali se quedó sin dinero.



“Frente a la solicitud de la ciudadana norteamericana de ser trasladada a Jordania, Migración Colombia expresa que esta petición no es posible de realizar, salvo que la extranjera sea solicitada formalmente por este país. Lo que procede, de acuerdo al marco normativo, es enviarla a su país de origen o al último país al que entró de forma regular”, informó Migración Colombia.



Según informó CITYNOTICIAS este miércoles, autoridades policiales la remitieron a la embajada de Estados Unidos para que se inicie el proceso de deportación a su país.



“No todos los días puedo comer, a veces algunos viajeros que también hablan inglés me regalan dinero o comida. Cuando tengo lo suficiente, voy a un hotel cerca del aeropuerto y pago una ducha caliente y la lavandería para mi ropa”, explicó la mujer al Sistema Informativo de CityTv sobre su estadía en el aeropuerto bogotano.



ELTIEMPO.COM Y CITYNOTICIAS